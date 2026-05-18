MLB》小熊球星「PCA」與女球迷互噴垃圾話 她批：不該對女性那樣說...

阿姆斯壯（中）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊今天在客場與白襪隊鏖戰至延長賽，10局下被白襪捕手奎羅（Edgar Quero）擊出再見兩分砲，讓小熊以8比9輸球，吞下2連敗。這場比賽也發生些插曲，小熊明星中外野手「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）在比賽中與一名女球迷互噴垃圾話。

此戰5局下，白襪打者瓦加斯（Miguel Vargas）擊出中、右外野深遠飛球，阿姆斯壯奮力追球、並在全壘打牆前跳起來接，但他最後沒有接到，這球形成長打。阿姆斯壯先是坐在地上，接著要起身時，外野一名身穿白衣的女球迷不斷對他嘲諷，阿姆斯壯也走上前回嗆這位球迷。

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根據《芝加哥太陽報》報導，這名白衣女子是與未婚夫到球場看球，她是白襪球迷，但未婚夫是小熊球迷，「在我們籌劃這一切的過程中，目標一直很明確，我們知道PCA會守中外野，所以心裡想著：我們要在某個時刻對他喝倒彩。」

這名女球迷表示，「就在他到全壘打牆邊那一刻，我們就想說：『這就是最佳時機，懂吧？』所以我們開始狂噓他。我還喊他很爛，結果他回了我一些我不想重複的話，那不是應該對女人說的內容。而且我兩個兄弟當時也都站在牆邊一起嗆他。」

這名女球迷也說，未婚夫原本試著安撫她，「但後來他聽到PCA對我說的話後，也開始噓他了。」

阿姆斯壯賽後對此表示，「有位女士先開始對我噴垃圾話，所以我就回敬回去。」

"Some lady decided to start talking shit and I felt the need to say it back." -Pete Crow-Armstrong



（via @JesseRogersESPN） pic.twitter.com/a0aigs6UrK — Jomboy Media （@JomboyMedia） May 17, 2026

Pete Crow-Armstrong to the Chicago White Sox fan: “suck my f**kin d**k b**ch” pic.twitter.com/LwmYT96aCy — js9innings （@js9inningsmedia） May 17, 2026

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