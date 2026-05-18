自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》小熊球星「PCA」與女球迷互噴垃圾話 她批：不該對女性那樣說...

2026/05/18 15:06

阿姆斯壯（中）。（法新社）阿姆斯壯（中）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊今天在客場與白襪隊鏖戰至延長賽，10局下被白襪捕手奎羅（Edgar Quero）擊出再見兩分砲，讓小熊以8比9輸球，吞下2連敗。這場比賽也發生些插曲，小熊明星中外野手「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）在比賽中與一名女球迷互噴垃圾話。

此戰5局下，白襪打者瓦加斯（Miguel Vargas）擊出中、右外野深遠飛球，阿姆斯壯奮力追球、並在全壘打牆前跳起來接，但他最後沒有接到，這球形成長打。阿姆斯壯先是坐在地上，接著要起身時，外野一名身穿白衣的女球迷不斷對他嘲諷，阿姆斯壯也走上前回嗆這位球迷。

根據《芝加哥太陽報》報導，這名白衣女子是與未婚夫到球場看球，她是白襪球迷，但未婚夫是小熊球迷，「在我們籌劃這一切的過程中，目標一直很明確，我們知道PCA會守中外野，所以心裡想著：我們要在某個時刻對他喝倒彩。」

這名女球迷表示，「就在他到全壘打牆邊那一刻，我們就想說：『這就是最佳時機，懂吧？』所以我們開始狂噓他。我還喊他很爛，結果他回了我一些我不想重複的話，那不是應該對女人說的內容。而且我兩個兄弟當時也都站在牆邊一起嗆他。」

這名女球迷也說，未婚夫原本試著安撫她，「但後來他聽到PCA對我說的話後，也開始噓他了。」

阿姆斯壯賽後對此表示，「有位女士先開始對我噴垃圾話，所以我就回敬回去。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中