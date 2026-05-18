MLB》連3年百敗的白襪不一樣了！再見轟氣走小熊 寫近4年來首見場景

白襪捕手奎羅擊出再見全壘打，隊友潑水慶祝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕白襪捕手奎羅（Edgar Quero）今天在延長賽10局下擊出再見兩分砲，幫助白襪以9比8氣走小熊，白襪收下2連勝，目前戰績24勝22敗，這是白襪隊自美國時間2022年9月22日以來，勝場數首度比敗場數多出2場。

現年23歲的奎羅賽後直呼，「感覺太棒了，我一擊出去就知道球飛得很深，但我不確定是不是全壘打。我覺得自己擊球品質很好。」

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白襪先發投手費德（Erick Fedde）今天僅投3局失4分無關勝敗，他表示，「這支球隊充滿信念。我們最近打出很棒的棒球，當你在艱困氛圍下面對強敵還能贏球，只會更證明這支球隊的實力，以及我們認為自己能走到哪裡。」

這次與小熊隊的3連戰，白襪以2勝1敗拿下系列賽。白襪總教練凡納伯（Will Venable）表示，「能贏下重要系列賽、在主場球迷面前獲勝，當然很棒。同時，我認為這支球隊一直都相信自己，而每當我們能打出像這樣的比賽時，這份信念就會更加強大。」

白襪隊過去3年單季至少百敗，2024年寫下單季124敗的慘澹紀錄。但今年開季打完前46場，白襪以24勝22敗居美聯中區第二，與美中龍頭守護者只有1場勝差。

EDGAR QUERO WALK-OFF HOME RUN THE WHITE SOX TAKE A SERIES FROM THE CUBS pic.twitter.com/JPTSqeOHdP — Talkin' Baseball （@TalkinBaseball_） May 17, 2026

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