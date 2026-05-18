沙排》屏東大鵬灣站6/4點燃戰火 東京奧運銀牌也參戰

亞洲沙灘排球公開賽屏東站6/4開打（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕亞洲沙灘排球公開賽屏東站（AVC BEACH TOUR 2ND PINGTUNG OPEN），6月4至7日將於屏東縣東港鎮大鵬灣青洲濱海遊憩區盛大登場。來自亞洲14國46隊頂尖沙灘排球選手將齊聚南台灣，帶來4天高張力國際級精彩對決，其中更有奧運銀牌名將參賽，吸引排球迷高度關注。

本站賽事共有5組地主選手參賽，包括女子組：王欣婷／劉碧欣，龔詩雯／葉軒岑與潘姿怡／余雅萱，男子組：鍾秉樺／胡丞剛與周胤政／莊庾翔。其中女子沙排代表隊迎戰亞洲列強，除延續上屆第9名成績，也積極尋求突破。

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有「排球桂綸鎂」之稱的王欣婷這次主動邀請經驗豐富的劉碧欣搭檔。熱愛戶外運動的王欣婷近年積極推廣沙灘排球，她說，「接觸沙排以後，才發現真的是完全不同的排球運動，好看又有魅力！」曾罹患罕病「多發性硬化症」的王欣婷，自室內排球退役後，在醫生的鼓勵下，接連接觸潛水與鐵人三項，還曾參加51.5公里的鐵人三項賽事，也在身體狀況許可下持續打沙灘排球，「我以前以為打沙排只是去補練一些室排用不到的肌肉，但後來發現這其實是完全不同的一種排球！」王欣婷說，「打沙排時和搭檔有更多溝通，也和自己有更多內心的對話，過程真的很迷人！」

亞洲沙灘排球公開賽屏東站6/4開打（記者吳孟儒攝）

而即將在屏東站獻出「國際賽初體驗」的周胤政滿心期待，他笑說，「室內排球場上有六個人，有時候得分不一定和我有關，但沙排就不同，兩人搭檔，攻守一定和我有關！」目前就讀台大大三、擔任台大排球校隊隊長的他，與同學莊庾翔這組「台大組合」，都很期待沙排屏東站的獨特氛圍，「期待和國外選手切磋，發覺自己的優缺點！」

除地主台灣選手，還有來自紐西蘭、香港、日本、澳洲、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、阿曼、沙烏地阿拉伯、印尼、印度與關島選手參賽，其中男子組24隊、女子組22隊，精彩可期。其中澳洲沙排代表人物、女將克蘭西（Taliqua Clancy）身高189公分，參加2016里約奧運，為史上首位代表澳洲參加奧運沙排的原住民女將，2019年與搭檔在世錦賽奪銅，更於2020東京奧運摘下銀牌，是澳洲睽違21年再次在奧運沙排奪牌。台灣女將余雅萱過去曾與克蘭西交手，她說，「經過多年，她的實力更強了，這次她和上屆屏東站的金牌搭檔，實力不在話下，沙排迷不要錯過」

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