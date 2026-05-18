MLB》睽違999天神紀錄！連大谷、山本都做不到 朗希破解「配球好預測」的難題

佐佐木朗希。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇「令和怪物」佐佐木朗希今天繳出生涯先發代表作，面對天使主投7局失1分，狂飆8次三振寫旅美生涯單場最佳，勇奪本季第2勝。佐佐木朗希賽後受訪透露自己好投的關鍵。

佐佐木朗希今天主投7局為旅美生涯先發最長局數，被敲4安失1分，送出8次三振為單場最佳、沒有投出任何保送，最快球速為97.9英里（約157.5公里），賽後防禦率降至5.09。朗希此役共投出91球，其中多達69顆好球，好球率高達75.8％，這是道奇隊史自2023年8月米勒（Bobby Miller）以來，先發投手在單場比賽中的最高好球率，這項紀錄連大谷翔平或山本由伸都未能達成。

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佐佐木朗希今天面對24名打者中，有多達19人在第一球就搶下好球，積極進攻好球帶的侵略性成為好投關鍵。對此，朗希表示，其實就投球手感來說，前一場和前前一場的感覺還比較好，但今天有確實按照捕手的要求，把球精準投進好球帶，防守端也給了他很大的幫助，加上打線早早就打下分數，讓可以他保持很好的節奏去投球。

針對上一場登板後提到的「配球容易被預測」難題，佐佐木朗希賽後表示，此役他與教練團有一直在討論要做出那些改變，在面對打線第2、3輪時及時做出調整，盡量避免重複。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）曾提到，佐佐木朗希現在變得越來越有自信，和教練團的溝通也越來越順暢了。對此，朗希回應：「我確實感覺自己和教練們的溝通變得更好了，大家越來越清楚彼此的需求，這代表我們的溝通正在發揮正向的作用。」

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