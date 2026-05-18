籃球》延續王男桂精神！台銀顧問陳國維攜手國家級教練一起回饋宜蘭基層

2026第二屆宜蘭青少年公益籃球訓練營將在6月6、7日登場。（熊兄弟體能工作室提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕2026第二屆宜蘭青少年公益籃球訓練營將在6月6、7日登場，由SBL台銀技術顧問陳國維、教練陳禹誌、資深體能訓練師謝宇衡（浩克），並邀請今年UBA公開男一級亞軍教頭桑茂森，將聯手為宜蘭基層籃球貢獻心力，盼給宜蘭學子追逐籃球夢的機會。

本屆訓練營將在6月6、7日於宜蘭高中登場，參加對象則鎖定具潛力之籃球選手，並經學校推薦參與。訓練營由宜蘭縣籃球發展協會，由熊兄弟體能工作室擔任承辦單位。

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來自宜蘭的陳國維希望藉由訓練營，給予宜蘭小朋友接觸到更專業籃球訓練，同時持續完成已故球星王男桂的願望。王男桂過去在SBL效力金酒、台銀等，並在第10季明星賽拿下三分球大賽冠軍，2014年宣告退役就在宜蘭擔任基層教練，他2023年因車禍驟然離世，令同期戰友陳國維相當難過，陳國維也沒有忘記王男桂的回饋家鄉的壯志。

值得一提的是，訓練營視覺以「熱情 ×精神傳承」為核心，透過鮮明色彩帶出籃球的能量與節奏，傳遞出熱血、正向的氛圍，其中10號王男桂以背影呈現，象徵低調卻深遠「射手精神」，那份影響不需要被強調，卻始終存在；而11號以正面出現，代表著陳國維及宜蘭基層的教練承接這份信念，並將其轉化為實際行動，持續在地方推動籃球。陳國維表示，繼續本著初衷及理念，傳承與回饋給予宜蘭。

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