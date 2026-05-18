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羽球》羽協完成改選！許安進當選新任理事長 推動台灣羽壇邁向新世代

2026/05/18 15:56

羽球》羽協完成改選！許安進當選新任理事長 推動台灣羽壇邁向新世代羽協順利完成第15屆理事長、理監事改選
新任第15屆理事長許安進、前任理事長張國祚。（羽協提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕羽球協會在16日完成第15屆理事長、理事及監事改選作業，整體選務程序順利完成。本次改選結果，70歲的許安進當選新任理事長，未來他將帶領新一屆理監事團隊，共同推動台灣羽球運動發展，持續提升國際競爭力，深化羽球運動在基層推動與全民推廣。

卸下兩屆重任的前理事長張國祚表示，時光飛逝，轉眼已完成8年任期，衷心感謝全體會員、理監事團隊及所有羽球界夥伴一路以來的支持與付出，讓他有機會為台灣羽球運動盡一份心力，也讓協會得以持續推動各項會務、國內外賽事及選手培育工作，並共同見證台灣羽球在國際舞台不斷締造亮眼佳績。

新任理事長許安進長期投入台灣體育發展，擁有豐富體育組織與國際賽事推動經驗，曾擔任體育運動總會副會長、跆拳道協會理事長及健美健身協會理事長及現任馬術協會理事長等，長年致力推動台灣體育發展與國際交流。

許安進指出，近年台灣羽球於國際賽事持續締造亮眼成績，不僅在奧運、亞運及世界巡迴賽展現競爭力，也帶動全民羽球風氣快速成長，羽球已成為台灣最具影響力的運動項目之一。未來協會除了將積極爭取及增辦國際賽事，提升台灣羽球國際能見度，也會規劃更多國際裁判與教練講習交流，強化專業人才培育及國際接軌；同時持續推廣羽球運動，提升全民參與及社會關注度，並重視教練、裁判及選手權益保障，打造更完善、健全的羽球發展環境。

許安進感謝歷屆理監事、教練、選手及社會各界長期支持與付出，未來將攜手新任理監事團隊，以團結合作精神，共同推動台灣羽球持續向前，迎向全新里程碑。

羽球》羽協完成改選！許安進當選新任理事長 推動台灣羽壇邁向新世代羽協順利完成第15屆理事長、理監事改選
新任第15屆理事長許安進（右）、前任理事長張國祚。（羽協提供）

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