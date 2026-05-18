自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》年度啦啦隊出爐！中信特攻Passion Sisters完成連霸

2026/05/18 16:17

Passion Sisters 登頂年度啦啦隊。（TPBL提供）Passion Sisters 登頂年度啦啦隊。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣職業籃球大聯盟TPBL今公布 2025-26 賽季「安裘莉 TPBL 年度啦啦隊」得主，由新北中信特攻專屬啦啦隊「 Passion Sisters 憑藉整齊劃一的演出與完整舞台呈現，拿下本季年度啦啦隊。本獎項採專業評審（50%）與球迷票選（50%）加權計算，綜合舞蹈表現、造型設計、整體應援感染力等面向評比，Passion Sisters 在兩項評分中皆維持高度競爭力，最終以90.45分排名第一，展現穩定且全面的舞台實力。

本屆評選結果競爭激烈，Passion Sisters在專業評審端獲得91.40高分肯定，球迷票選亦拿下89.49分，最終以綜合表現奪冠；新竹御嵿攻城獅與臺北台新戰神則分居第二、第三名，三隊分數差距有限，也反映本季各隊啦啦隊整體表現水準持續提升。

評審團指出，Passion Sisters在整體演出上展現高度整齊度與穩定性，舞蹈細節處理細膩，隊形與畫面編排具層次感，能在不同演出情境中維持一致水準。舞蹈實力方面，成員動作整齊劃一且具力量感，使整體表演兼具精準度與張力。

在造型與主題呈現上，Passion Sisters亦獲得高度評價。本季透過多元主題日設計，結合服裝造型、舞風與球隊活動內容，成功建立鮮明視覺記憶點。從甜美可愛到自信有型的多樣風格切換，皆能有效呼應場上氛圍；搭配燈光設計與整體舞台呈現，進一步提升演出層次，使表演兼具親和力與舞台感染力。

媒體評審則指出，Passion Sisters在風格掌握上具備高度彈性，能靈活駕馭不同主題，並透過整齊一致的舞蹈呈現，帶來良好觀賞體驗；結合燈光效果與多樣應援形式，使整體內容更具豐富性與親子友善特質，成功拓展觀眾族群。

隨著聯盟整體觀賽體驗持續升級，啦啦隊不僅是場邊應援角色，更已成為連結球迷、營造主場氛圍的重要核心。Passion Sisters本季所展現的整體完成度與舞台感染力，不僅為球隊注入能量，也為聯盟賽事增添更多層次與亮點，成為本季最具代表性的應援團隊。

Passion Sisters 登頂年度啦啦隊。（TPBL提供）Passion Sisters 登頂年度啦啦隊。（TPBL提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中