MLB》看好投手大谷奪塞揚 美媒點出最大優勢

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本超級巨星大谷翔平以二刀流迎接開季，繳出防禦率0.82的驚人數據，力拚生涯首座塞揚獎。美媒對於國聯塞揚獎之爭討論熱烈，並點出二刀流將成為大谷的最大優勢。

大谷翔平本季以投手先發出賽7場都繳出優質先發，累積3勝2敗，防禦率只有0.82，WHIP為0.82、三振率10.23和被打擊率為0.161，曾幾度登上國聯防禦率王，「投手大谷」更在最新的先發投手實力排行榜衝上第一名。

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美國Podcast節目《Dodgers Territory》近日針對大谷翔平爭奪國聯塞揚獎的可能性展開了激烈的論戰，《ESPN》球評葛蘭特（Marcas Grant）表示，如果一名投手能持續繳出這種好投，而且完全不給對手得分的機會，那麼這名投手是誰根本不重要了吧？如果一個防禦率低於1.00的投手最後拿不到塞揚獎，這到底是什麼道理？

格蘭特指出，大谷翔平的二刀流身分將成為奪獎的一大優勢，「我認為投票委員們很有可能會因為大谷這種史無前例的稀有性，而更傾向支持他。因為如果投票給大谷，就等於是在說：『我把票投給這位全壘打王、50-50俱樂部唯一成員，他同時還是大聯盟最頂尖的投手。』光是這種把所有不可思議成就集於一身的特殊性，就已經很有說服力了。」

節目主持人帕希拉斯（Clint Pasillas）認為，現在的塞揚獎投票者夠年輕、也夠成熟。如果這是發生在上一世代的話，可能還會有很多老派人士會說：「不，能以二刀流身分拿下塞揚獎的人只有貝比魯斯（Babe Ruth）。」

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