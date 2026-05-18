自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》看好投手大谷奪塞揚 美媒點出最大優勢

2026/05/18 17:09

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本超級巨星大谷翔平以二刀流迎接開季，繳出防禦率0.82的驚人數據，力拚生涯首座塞揚獎。美媒對於國聯塞揚獎之爭討論熱烈，並點出二刀流將成為大谷的最大優勢。

大谷翔平本季以投手先發出賽7場都繳出優質先發，累積3勝2敗，防禦率只有0.82，WHIP為0.82、三振率10.23和被打擊率為0.161，曾幾度登上國聯防禦率王，「投手大谷」更在最新的先發投手實力排行榜衝上第一名。

美國Podcast節目《Dodgers Territory》近日針對大谷翔平爭奪國聯塞揚獎的可能性展開了激烈的論戰，《ESPN》球評葛蘭特（Marcas Grant）表示，如果一名投手能持續繳出這種好投，而且完全不給對手得分的機會，那麼這名投手是誰根本不重要了吧？如果一個防禦率低於1.00的投手最後拿不到塞揚獎，這到底是什麼道理？

格蘭特指出，大谷翔平的二刀流身分將成為奪獎的一大優勢，「我認為投票委員們很有可能會因為大谷這種史無前例的稀有性，而更傾向支持他。因為如果投票給大谷，就等於是在說：『我把票投給這位全壘打王、50-50俱樂部唯一成員，他同時還是大聯盟最頂尖的投手。』光是這種把所有不可思議成就集於一身的特殊性，就已經很有說服力了。」

節目主持人帕希拉斯（Clint Pasillas）認為，現在的塞揚獎投票者夠年輕、也夠成熟。如果這是發生在上一世代的話，可能還會有很多老派人士會說：「不，能以二刀流身分拿下塞揚獎的人只有貝比魯斯（Babe Ruth）。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中