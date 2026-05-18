沙排》當教練的「排球桂綸鎂」王欣婷 暌違1年再戰亞沙排直呼緊張

有「排球桂綸鎂」之稱的王欣婷這次主動邀請經驗豐富的劉碧欣搭檔（排協提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕亞洲沙灘排球公開賽屏東站6月4至7日將於屏東縣東港鎮大鵬灣青洲濱海遊憩區登場，現任國體大女排教練的王欣婷在相隔1年後再次參戰，她說：「真的很緊張！」

擁有甜美外型的王欣婷，因神似桂綸鎂而有「排球桂綸鎂」之稱，但她的排球路並非一路順遂，2013年因罹患罕見疾病多發性硬化症影響視力，一度被迫暫離排球場，但她並未被病魔擊倒，隔年就復出，曾蟬聯企排排球聯賽得分后，2015年還代表台灣參加在南韓舉行的光州世界大學運動會。

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只不過，王欣婷原本主攻室內排球，但因身體狀況影響，在2017年開始往沙灘排球發展，她說：「其實沙排更具挑戰性，更要求技術，在戰術應用上又更多，且只有兩個人打，碰球機會又更高。」

從台電離開後，一直到現在接任國體大女排隊教練，王欣婷還是持續打沙排，也會向自己的學生推廣沙排，她笑說，「不敢說接觸了就一定會喜歡，也不會強迫他們，但他們就像是台灣沙排的種子，我也是多推廣一個是一個，如果看到他們能喜歡就更好了。」

去年參加亞沙排選拔沒有上，今年王欣婷跟劉碧欣組隊參戰，她笑說，真的很緊張，被問到有學生到場觀賽是否會打得更賣力，她說：「怕學生會不會覺得老師是不是只說了一口好球，怎在場上沒打出應有的表現呢？」但她承認，如果有學生到場，「那我一定會很感動！」

本站賽事共有5組地主選手參賽，包括女子組：王欣婷／劉碧欣，龔詩雯／葉軒岑與潘姿怡／余雅萱，男子組：鍾秉樺／胡丞剛與周胤政／莊庾翔。其中女子沙排代表隊迎戰亞洲列強，除延續上屆第9名成績，也積極尋求突破。

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