自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 排球

沙排》當教練的「排球桂綸鎂」王欣婷 暌違1年再戰亞沙排直呼緊張

2026/05/18 16:30

有「排球桂綸鎂」之稱的王欣婷這次主動邀請經驗豐富的劉碧欣搭檔（排協提供）有「排球桂綸鎂」之稱的王欣婷這次主動邀請經驗豐富的劉碧欣搭檔（排協提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕亞洲沙灘排球公開賽屏東站6月4至7日將於屏東縣東港鎮大鵬灣青洲濱海遊憩區登場，現任國體大女排教練的王欣婷在相隔1年後再次參戰，她說：「真的很緊張！」

擁有甜美外型的王欣婷，因神似桂綸鎂而有「排球桂綸鎂」之稱，但她的排球路並非一路順遂，2013年因罹患罕見疾病多發性硬化症影響視力，一度被迫暫離排球場，但她並未被病魔擊倒，隔年就復出，曾蟬聯企排排球聯賽得分后，2015年還代表台灣參加在南韓舉行的光州世界大學運動會。

只不過，王欣婷原本主攻室內排球，但因身體狀況影響，在2017年開始往沙灘排球發展，她說：「其實沙排更具挑戰性，更要求技術，在戰術應用上又更多，且只有兩個人打，碰球機會又更高。」

從台電離開後，一直到現在接任國體大女排隊教練，王欣婷還是持續打沙排，也會向自己的學生推廣沙排，她笑說，「不敢說接觸了就一定會喜歡，也不會強迫他們，但他們就像是台灣沙排的種子，我也是多推廣一個是一個，如果看到他們能喜歡就更好了。」

去年參加亞沙排選拔沒有上，今年王欣婷跟劉碧欣組隊參戰，她笑說，真的很緊張，被問到有學生到場觀賽是否會打得更賣力，她說：「怕學生會不會覺得老師是不是只說了一口好球，怎在場上沒打出應有的表現呢？」但她承認，如果有學生到場，「那我一定會很感動！」

本站賽事共有5組地主選手參賽，包括女子組：王欣婷／劉碧欣，龔詩雯／葉軒岑與潘姿怡／余雅萱，男子組：鍾秉樺／胡丞剛與周胤政／莊庾翔。其中女子沙排代表隊迎戰亞洲列強，除延續上屆第9名成績，也積極尋求突破。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中