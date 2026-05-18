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TPVL》職排元年季後賽週五開打 連莊「黃金左手」吳宗軒賽前喊話！

2026/05/18 16:47

吳宗軒（連莊男排提供）吳宗軒（連莊男排提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣職業排球聯賽（TPVL）元年例行賽落幕，台中連莊以 43 勝 5 負戰績高居聯盟第一，將於本週五的季後賽中對上排名第四的桃園雲豹飛將，展開三戰兩勝制系列賽。

本次季後賽連莊主場將移師彰化縣立體育館，首戰將於 5 月 22 日晚間 6 點 30 分在彰化正式開打，5 月 23 日連莊將前往桃園客場踢館；若雙方前兩戰形成平手，第三戰將在 5 月 24 日晚間 6 點 30 分重返彰化進行最終決戰。連莊公布季後賽主視覺與口號「WINNER TAKES IT ALL」，全員換上全新「白 × 綠 × 金」季後賽戰袍亮相，搭配「贏者全拿」的強勢標語，展現球隊問鼎總冠軍的企圖心與決心。

談到即將到來的季後賽，隊長張昀亮認為，球隊目前最重要的仍是專注團隊本身，「現在每一隊都不好打，第一步還是要先把團隊搭配與凝聚力做好，再去延伸後面的東西。」下半季歷經手部傷勢開刀，五月重返球場的快攻手施宗諭表示，目前最重要的就是盡快把身體狀況調整到最佳，「希望可以用最好的狀態，去迎接最後兩週的比賽。」坦言睽違許久再次回到場上，會希望自己能展現更多，盡力幫助球隊獲勝。

陣中本土得分主力「黃金左手」吳宗軒說：「進入季後賽後，場上的心態要有所轉換，專注準備眼前的系列賽，上了場要更積極，把自己的表現做到最好，這關過了才有下一輪！」而面對季後賽的密集賽程，吳宗軒也提到，這週除了恢復與休息外，球隊也會針對對手持續修正策略與打法，對於即將展開的冠軍之路，他展現十足信心，期待與隊友們一步一步完成最終目標。

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