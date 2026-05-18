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棒球》好康看這！DAZN推出「520限時免費看中職」

2026/05/18 16:58

（DAZN提供）（DAZN提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕運動娛樂串流平台DAZN今天（18日）宣布推出「520粉絲回饋解鎖日」，將於後天（20日）晚間6點半限時開放中職賽事免費觀看，當天由中信兄弟作客挑戰樂天桃猿，球迷只要下載並註冊DAZN，無須額外付費，即可透過手機、平板、電腦、及聯網電視等跨平台裝置，免費解鎖單場賽事內容。

DAZN表示，5月20日象徵「520我愛你」，特別以「用行動寵粉」為主軸推出解鎖活動，透過最直接的方式回饋支持棒球的球迷。DAZN也希望藉由免費解鎖機制，讓更多尚未體驗過串流觀賽的球迷，能夠輕鬆加入線上看球的行列。此外，球迷可體驗平台互動「FanZone」功能，在觀看比賽之餘，還能即時聊天、互動、參與遊戲，打造全新型態的沉浸式觀賽體驗。

DAZN近年持續強化平台的互動娛樂功能，致力將運動轉播結合社群交流、即時互動與娛樂體驗的新型態觀賽平台。除了提供免費賽事直播，「FanZone」互動功能也是本次活動的一大亮點，FanZone 更推出專屬抽獎活動，只要參與互動，就有機會獲得中職以及日職太平洋聯盟限量周邊商品等驚喜好禮，並於每週送出限定獎品。

除了中職，DAZN也宣布正式解鎖球迷高度期待的日職交流戰，讓球迷一次掌握旅日台將動態，其中包括5月30日北海道日本火腿鬥士交手讀賣巨人、6月10日福岡軟銀鷹對戰阪神虎，以及6月13日西武獅迎戰讀賣巨人等。

DAZN強調，平台將持續投入觀賽與創新服務，希望透過免費解鎖、互動功能與國際賽事轉播，拉近球迷與運動之間的距離，讓更多人能隨時隨地感受運動魅力。關於訂閱方案，請登入dazn.com查詢。

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