運動癥結點》運動部『保障選手權益』不能止於行政改革的表面功夫

運動部 5 月 7 日完成「特定體育團體專項委員會組織簡則範本」修正，以「保障選手權益」為由強化選訓、教練、裁判、紀律四個委員會，延續去年「體改 2.0 三支箭」中運動員委員會委員直選的政策脈絡，期望推進以選手為本的治理模式。然而，面對近年校園爆出教練不適格、霸凌、性平違規等事件，單項協會內部選手權益爭議，乃至選手人權、尊嚴等安全議題，單靠行政制度改革能否回應社會大眾的關切呢？

運動部常務次長洪志昌（中） 日前名開記者會，希望透過制度優化與監督，協助特定體育團體組織運作健全發展。（運動部提供）

運動與人權中心（CSHR）2018 年在日內瓦發起、2021 年轉型為瑞士獨立法人，形成瑞士政府、國際工會聯合會、國際雇主組織（、英聯邦運動會聯合會、人權觀察的共同治理模式，並由聯合國人權高專辦及國際勞工組織擔任永久觀察員。中心依「聯合國工商業與人權指導原則」救濟框架編制《救濟路線圖》（Roadmap to Remedy）系列指引，盤點選手可用的國家司法、國家專責救濟與運動體系內救濟管道，並明訂單項協會應提供的法律扶助、創傷知情程序、語言支援等具體機制要求。

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國家司法管道案例尤可借鏡韓國。短道速滑名將沈錫希 2018 年 12 月對前教練趙載範提性侵告訴，該名教練於 2021 年 12 月經韓國最高法院判處 13 年刑期定讞；另一起憾事是鐵人三項選手崔淑賢因長期遭教練霸凌於 2020 年 6 月自殺，激起逾 15 萬人至青瓦台國民請願平台連署，要求徹查真相、嚴懲加害者。

兩起悲劇促成韓國跨黨派合作共同修正《國民體育振興法》，建構國家專責救濟管道。尤其，2020 年設立獨立法人「韓國運動倫理中心」（KSEC），整合原分散於各體育機構內部的通報管道，跳脫協會自治，賦予獨立調查、告發、懲戒要求權。同年 8 月通過的「崔淑賢法」修正案則刪除1982年修法時加入的「國威宣揚」字樣，並寫進「保護體育人之人權」，並強化通報義務與緊急保護措施。

2016 年，前美國體操隊隊醫賴瑞．納薩爾（Larry Nassar）案，揭露美國體操協會、美國奧會、密西根州大、聯邦調查局相互推諉的系統性失職。為此，國會更三度以立法手段回應調整國家專責救濟管道，包含2018 年完成運動安全中心之聯邦立法授權，使其擁有奧會與單項協會範圍的調查與懲戒權、2020 年強制美國奧會與單項協會董事會保留三分之一選手席次、強化反報復條款、及2022 年強化聯邦調查局兒虐案件調查程序。一同進行之民事訴訟亦促使三方支付逾十億美元和解金。

運動體系內救濟管道則可參照英國經驗。多名前英國體操選手觀看美國納薩爾案紀錄片《體操A級醜聞》後，相繼揭露教練系統性身心虐待。選手代表組織英國菁英選手協會（BEAA）協助受害者陳述、並促主管機關介入。英國運動局與英格蘭體育局共同委託御用大律師安妮．懷特（Anne Whyte KC）主持獨立調查，2022 年 6 月發表《懷特獨立調查報告》，揭露英國體操協會以保密協議掩護爭議離職教練、迴避正式懲戒程序的長期文化，建議為優秀表現選手之申訴帶離單項協會體系，由獨立揭露管道承接。

反觀台灣，運動部 5 月 7 日範本仍停留在「強化既有委員會」的行政技術層次，未觸及獨立救濟機制的建構。而現行《特定體育團體輔導訪視及考核辦法》雖設有訪評架構，但實質僅查核制度文件「有無」，不查內部程序執行的「公與不公」。113 年度奧亞運特定體育團體訪評結果，44 個單項協會全數通過或有條件通過，即可印證此一形式查核之弊。

此外，現行法制下，主管機關對協會內部申訴程序之實質執行並無檢視職權。國民體育法第三十七條雖設有體育紛爭仲裁機制，但其受理範圍僅及於違反運動規則、代表隊選拔、贊助契約、地方協會會員資格等四類事務，選手遭遇教練不適格、霸凌、性平違規等權益侵害時，仍無協會以外之獨立調查、懲戒、申訴管道可循。三大國際案例之共同要件，即獨立於協會之救濟機制，正是台灣制度設計上最關鍵的缺口。

國際奧會 2023 年 10 月於孟買第 141 屆全會，將「尊重國際公認之人權」明文寫入奧林匹克憲章基本原則。台灣身為奧運家庭一員，除了優化行政治理，法制與訪評也應同步追上這條國際公認的人權保障門檻。法制層次應參酌韓、美、英三案，以獨立於單項協會的外部申訴與調查機制，確立問責新管道。訪評層次則應將考核指標從單純的「有無」深化為查核執行「公與不公」，並將報告公開於大眾視野之下。若要將「保障選手權益」當作政策目標，現行法制與訪評機制的改革絕不能繼續延宕。

作者：林駿傑（國立體育大學國際體育事務碩士學位學程助理教授）

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