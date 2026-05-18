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舉重》學會「勇敢休息」郭婞淳看年輕好手輩出為自己續戰感到開心

2026/05/18 17:10

郭婞淳（中）出席品牌活動。（記者粘藐云攝）郭婞淳（中）出席品牌活動。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕「舉重女神」郭婞淳今天出席品牌活動分享近期為亞運國手決選備戰狀況，生涯面臨過大小傷勢，但她都未曾放棄，持續努力當中。近期她剛做完PRP（自體高濃度血小板血漿）治療腰傷，過去總是埋頭苦練的她，開始學習在訓練跟休息之間找到平衡，也能「勇敢休息」，延續自己的生涯。

32歲的郭婞淳國際賽成績輝煌，她曾於雅加達亞運摘下女子58公斤級金牌，杭州亞運則是收下女子59公斤級銅牌，而因應國際舉重量級調整，郭婞淳這次亞運決選將參與61公斤級項目，先爭取亞運參賽資格。

郭婞淳（中）出席品牌活動。（記者粘藐云攝）郭婞淳（中）出席品牌活動。（記者粘藐云攝）

郭婞淳自巴黎奧運時就飽受腰傷困擾，近期她剛打完PRP，休息一陣子後也恢復訓練。因為考量傷勢和量級問題，郭婞淳並未參與亞錦賽，但她也持續關注國內外選手狀況，「看到我們的小朋友在比的時候特別的緊張，沒成功也會替他們感到可惜，另外看到其他量級選手會覺得，『哇！太恐怖了』，像現在中國又派新的選手出來。」

目前仍續戰國際賽場，郭婞淳對自己能繼續在競技舞台感到開心，「可能狀態不是像年輕的時候這麼好，但我覺得能夠維持這麼長的一段體育生涯，我覺得也是非常不容易的事情。」近期她也學會在訓練跟休息之間找到平衡，「以前會覺得就是要一直狂練，但後來發現，其實休息一陣子之後再訓練，效果可能更好。」

郭婞淳（左）出席品牌活動。（記者粘藐云攝）郭婞淳（左）出席品牌活動。（記者粘藐云攝）

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