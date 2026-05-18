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日職》開季輪值倒一半！軟銀投教談交流賽：考驗投手王國的真正實力

2026/05/18 20:27

福岡軟銀鷹先發投手上澤直之。（資料照，記者陳志曲攝）福岡軟銀鷹先發投手上澤直之。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕軟銀先發輪值人手吃緊，當家王牌投手上澤直之因右手肘不適被放進傷兵名單，開季先發6人輪值已經垮了一大半，監督小久保裕紀在跨聯盟交流賽前面臨嚴峻的調度考驗。

軟銀本季的開幕先發輪值原本是由上澤直之、松本晴、史都華（Carter Stewart Jr.）、大關友久、徐若熙以及大津亮介等6人組成，但史都華、大關友久、以及台灣頂級強投徐若熙都因為狀態不佳被下放二軍調整，如今開幕戰先發投手上澤直之因右手肘不適，進入傷兵名單。

對於上澤直之的傷勢，監督小久保裕紀面色凝重地表示：「立刻回歸是有困難的，目前只能先做好他會長期缺陣的心理準備。」

雖然這段期間有前田悠伍、藤原大翔等年輕小將挺身而出頂替空缺，且前陣子賽程上較少遇到連戰、賽程相對寬鬆，球隊勉強還能截長補短硬撐過去。然而，考驗才正要開始，跨聯盟交流賽即將於5月26日點燃戰火，屆時將如同往年一般，面臨連續3週、每週6連戰的魔鬼賽程。

軟銀去年以12勝5敗1和的成績勇奪交流賽冠軍，隊史累積9冠為12隊之最，但今年在交流賽前遭遇先發投手戰力捉襟見肘的窘境，小久保裕紀日前就曾憂心忡忡地表示：「交流戰的6名先發投手該怎麼湊齊？整個輪值該如何安排？在交流戰開打前，我們必須找出答案。」

儘管如此，投手教練倉野信次依舊試圖在逆境中激勵全隊，他認為越是這種艱難的時刻，越是考驗「軟銀投手王國」真正實力，接下來，必須凝聚包括二軍在內、全體球員的力量，一起咬牙挺過這個難關！

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