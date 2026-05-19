山本由伸掛帥先發戰教士 雷霆西決鬥馬刺 今日賽事預告與轉播

山本由伸。（資料照，法新社）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB有2場轉播，老虎在主場迎戰守護者，由王牌左投瓦德茲（Framber Valdez）對決強投切科尼（Slade Cecconi），李灝宇能否先發或是待命出擊，大家千萬不要錯過。另一場比賽是國西龍頭爭霸戰，高居第一的道奇派出山本由伸掛帥先發，對上僅落後半場勝差的教士，對手派出金恩（Michael King）應戰，道奇將挑戰6連勝。

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NBA季後賽有1場轉播，西部冠軍賽開打，由衛冕軍雷霆對上西部第二種子馬刺，雷霆一哥「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）達成年度MVP2連霸，將率隊捍衛主場，還是馬刺「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）能率隊取勝，精彩戰況令人期待。

中職今天有1場比賽，台鋼雄鷹在花蓮球場面對味全龍，台鋼派出王牌本土左投黃子鵬，龍隊推出洋投蔣銲，黃子鵬4度在花蓮登板，成績0勝2敗，今天要拚花蓮球場首勝。

MLB

06：30 守護者 VS 老虎 愛爾達體育2台

09：30 道奇 VS 教士 緯來育樂、愛爾達體育2台

NBA季後賽

08：30 馬刺 VS 雷霆 緯來體育、愛爾達體育1台

中職

18：30 台鋼雄鷹 VS 味全龍 緯來體育、愛爾達體育2台

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