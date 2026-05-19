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MLB》用粗俗言語回嗆女球迷 小熊球星「PCA」致歉：最後悔的是...

2026/05/19 07:59

阿姆斯壯（右）。（資料照，美聯社）阿姆斯壯（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊昨天在客場以8比9敗給白襪，比賽中還發生插曲，小熊明星中外野手「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）與外野一名女球迷互嗆。阿姆斯壯今天受訪，為自己的「用詞選擇」道歉。

此戰5局下，白襪打者瓦加斯（Miguel Vargas）擊出中、右外野深遠飛球，阿姆斯壯奮力追球、並在全壘打牆前跳起來接，但他最後沒有接到，這球形成長打。阿姆斯壯先是坐在地上，面前是坐在外野看台下方、靠近客隊牛棚的球迷區，當時一名女性球迷朝他嗆聲，阿姆斯壯卻用粗俗言語回應。

阿姆斯壯今天受訪表示，「我最後悔的是自己的用詞，以及那些話會影響到我生活中的那些人，無論是直接或間接，我不認為自己身邊任何女性會覺得，我平常會說出那種話。我只是很懊悔自己的措辭，還有很多小朋友可能會在社群媒體上看到那些內容。」

阿姆斯壯指出，當時知道有鏡頭對著他拍，「我當然知道這件事已經鬧大了...我在場上本來就很激情。在那種情況下，我想我有點失控了。」

根據《ESPN》報導，一位知情人士透露，截至今天為止，大聯盟並未針對這起事件考慮對阿姆斯壯做出任何處分

小熊總教練康索（Craig Counsell）則希望阿姆斯壯能從這起事件中學習，「Pete在用字選擇犯了錯，他自己也知道...這就是這份工作的現實。球員和球迷之間會有互動，即使對方態度不好，你還是希望能盡量保持正面。」

阿姆斯壯表示，下次他會試著遵循總教練的做法，因為他不希望以那樣的方式「代表」小熊休息室。他同時也不想改變自己在場上的激情風格。

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