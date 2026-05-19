MLB》塞揚強投柯爾復健賽飆160公里火球 洋基教頭考慮讓他提前歸隊

柯爾。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕目前仍在復健中的洋基35歲塞揚強投柯爾（Gerrit Cole），他上週在復健賽投出99.6英里的火球（約160.2公里）。洋基總教練布恩（Aaron Boone）今天受訪表示，有考慮讓柯爾提前歸隊。

柯爾是2023年美聯塞揚獎得主，他在去年春訓期間動手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery，俗稱TJ手術），球季提前報銷。

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近期柯爾開始進行復健賽，他在美國時間上週六的3A復健賽，丟出99.6英里的火球，該場比賽主投5.1局被敲6安失1分，賞6次三振，丟1次保送。根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這是柯爾自美國時間2023年8月13日以來的最快球速。

布恩表示，球隊正在考慮是否按照原定計畫讓柯爾投完最後一場復健賽，還是讓他下一次登板就在洋基球場完成本季初登板，「我們再看看，我們今天、明天都還會討論這件事，之後會做出決定。」

洋基本週末將在主場迎戰光芒，柯爾有機會在本週迎來今年大聯盟首秀。

截至美國時間週一，洋基先發群的平均防禦率3.10仍是全大聯盟最佳，但近期先發群出現狀況，明星左投羅冬（Carlos Rodón）傷癒復出前2場先發表現欠佳。而王牌左投佛里德（Max Fried）因左手肘骨挫傷，進入15天傷兵名單，暫無歸隊時間表。

「（柯爾）已經完成很多該做到的事情。」布恩說，「而且我認為上一場復健賽的內容非常出色。」

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