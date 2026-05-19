MLB》恢復進度神速！老虎塞揚王牌已能牛棚、坦言身體狀況不錯

史庫柏爾。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕底特律老虎塞揚王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）近期動刀缺陣，不過恢復進度非常快，今天已能進行牛棚訓練，他本人也表示自己身體狀態不錯，也希望能盡早回歸。

連續兩年拿下美聯塞揚獎的史庫柏爾，在這個月傳出手肘出現游離體並動刀移除，雖然原先預計的恢復期要2至3個月，但最終只花了2週就開始傳接球，而今天更是已能進行牛棚練投，恢復進度神速。

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由於復原進度相當理想，因此老虎球團今天讓史庫柏爾離開訓練基地，隨隊進行後續的復健流程，今日老虎對上守護者比賽前進行過「有如正常先發出賽前的牛棚練投」，所有球種都有正常使用，只有球速還尚未回到水準。

史庫柏爾今天接受採訪時表示，手術過後自己並沒有任何的症狀，甚至還說自己移除游離體後，才意識到它每天對自己的影響有多大，「雖然我身體的感覺很好，很想趕快放開全力來丟，但球團有特別交代我不要這麼做。」

雖然恢復進度超乎預期，不過史庫柏爾的回歸時間表仍尚未明朗，他說：「我很樂意坐在這告訴你們我什麼時候能回來，為連我自己都想知道，雖然我還不清楚，但希望能盡快回歸。」

史庫柏爾今年有7場出賽，43.1局的投球送出45次三振，戰績3勝2敗，防禦率2.70，標準化防禦率（ERA+）157。

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