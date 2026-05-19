MLB》點名就是要交易來台灣強投鄧愷威 外媒盛讚太空人總管眼光

鄧愷威。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人開季受到傷兵影響，截至今天賽前為止，只交出19勝29敗排美聯西區第四、全美聯第二差的戰績，但27歲台灣旅美右投鄧愷威可能是太空人本季的亮點之一。權威美媒《The Athletic》太空人隨隊記者羅姆（Chandler Rome）在播客節目中提到，當初太空人透過交易換來鄧愷威，要讚賞總管布朗（Dana Brown）的決策。

鄧愷威在今年1月被巨人交易至太空人，開季從牛棚出發，近期改擔任先發投手。鄧愷威前一場先發面對遊騎兵，交出5局無失分好投，收下本季第2勝。鄧愷威本季出賽16場有3場先發，交出2勝3敗、防禦率2.61，有3次中繼成功，共投31局賞30次三振，被打擊率1成98，每局被上壘率為1.10。

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羅姆近期上播客節目「Crush City Territory」，主持人斯塔福德（Tyler Stafford）大讚鄧愷威的橫掃球位移很大。羅姆這時提到，今年對布朗來說成敗關鍵的一年，很多事情會被放大檢視。

「但在這次的事情上，他確實值得讚賞，鄧愷威是布朗親自看中的球員。」羅姆指出，據他從球團其他人員的了解，布朗發現這名選手，並說：「我要這個人。」

羅姆提到，在春訓期間，布朗認為鄧愷威可以對球隊的先發輪值有所幫助，希望在讓他擔任先發這件事上保持彈性。

羅姆說，太空人隊在冬季收購的其他投手，後續表現都令人不太滿意，「但鄧愷威的交易成功了。你必須把這個功勞歸給布朗...而且他還有幾年的球團控制權，太空人隊當時只付出了一個低階的捕手新秀。達納值得為此獲得一些掌聲。」

羅姆表示，太空人獲得鄧愷威後，「太空人的投手育成體系也與他配合，精進了他的武器庫，並讓他能投進好球帶。因為以前他在舊金山巨人隊時，最掙扎的就是控球、沒辦法穩定投進好球帶。當然，他現在偶爾還是會保送打者。」

"He deserves his props on this one. This was a Dana Brown special."@Chandler_Rome gives Dana Brown his flowers for the decision to acquire Kai-Wei Teng this offseason. pic.twitter.com/6zngIZXZBi — Crush City Territory （@CrushCityShow） May 18, 2026

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