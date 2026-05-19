MLB》老虎明星左投5局4BB掉4分 打線遭守護者壓制苦吞3連敗

瓦德茲主投5局失掉4分，承擔敗投。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天在主場迎戰守護者的老虎，遭到先發投手切科尼（Slade Cecconi）的壓制，以及自家明星左投瓦德茲（Framber Valdez）的狀態不穩，最終以2：7輸掉4連戰的第1場比賽，也吞下近期的3連敗。

老虎在首局就靠著麥戈尼格（Kevin McGonigle）與格林（Riley Greene）的安打先馳得點，但在3局上半守護者發起反攻，德勞特（Chase DeLauter）在一、三壘有人時擊出滾地球護送跑者回到本壘扳平比數，緊接著哈斯金斯（Rhys Hoskins）補上二壘安打攻下超前分。

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來到5局上半，守護者迎來滿壘局面再度輪到德勞特的打擊，而他也故技重施靠著滾地球攻得分數，隨後哈斯金斯的高飛犧牲打再下一城。

進入6局上，守護者依舊保持火燙攻勢攻佔滿壘，輪回到第1棒的馬丁尼茲（Angel Martínez）把握機會敲安帶有1分打點，緊跟著當家球星拉米瑞茲（José Ramírez）敲出二壘安打送回兩名跑者，再次打下3分大局。

老虎悶了大半場比賽後，縱使8下靠著維爾林（Matt Vierling）本季第4轟要回1分，但下個半局拉米瑞茲也重砲炸裂，讓老虎毫無還手之力，最終在客場收下系列賽首勝。

老虎王牌左投瓦德茲今天投完5局被敲5支安打，雖有3次三振但也送出4次保送失掉4分，5月3場出賽只有1場優質先發，防禦率上漲至4.58，苦吞本季第3敗，而守護者的切科尼則是投出今年的代表作，7.1局5安4K僅失2分，拿下第3勝。

除此之外，目前在大聯盟層級的台灣好手李灝宇今天並未先發，比賽中也沒有替補上陣，打擊三圍保持在.196 /.255/.333。

切科尼。（法新社）

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