MLB》日本球星今永昇太慘失8分創本季最慘一役 小熊苦吞3連敗

今永昇太。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍左投今永昇太今天在主場先發面對釀酒人，今永僅投4.1局失掉8分寫本季最差表現。小熊最後在主場以3比9輸球，吞下3連敗。小熊仍以29勝19敗居國聯中區龍頭，與國聯中區第二的釀酒人僅0.5場的勝差。

今永昇太首局讓對手3上3下，第2局被釀酒人球星耶利奇（Christian Yelich）擊出陽春砲失掉1分。今永第4局遇到亂流，單局被敲5安、投出1次保送，失掉4分。

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今永昇太續投第5局，1出局後投出保送、被敲出二壘安打，接著被釀酒人打者鮑爾斯（Jake Bauers）轟出三分砲，這也讓今永被打退場。

總計今永昇太主投4.1局用79球，被敲9安包含2轟，失掉8分，賞2次三振、丟3次保送，吞本季第4敗，賽後防禦率為3.38。今永此戰最快球速為93英里（約149.6公里），全場只讓對手揮空4次。

釀酒人全場有13支安打，鮑爾斯單場2安4打點，包含一發三分砲，弗里利克（Sal Frelick）1安2打點，耶利奇2安2打點包含一發陽春砲。釀酒人左投卓漢（Shane Drohan）後援4.1局無失分，收本季第2勝。

The Milwaukee Brewers have put up 8 runs against Shota Imanaga with 1 out in the 5th inning.



Imanaga had allowed 0 or 1 ER in 6 of 9 starts and hadn’t allowed more than 4 ER in any start.



Imanaga’s night is over after 79 pitches. pic.twitter.com/UsQQlikz9u — Hunter Baumgardt （@hunterbonair） May 19, 2026

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