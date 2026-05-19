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NBA》41歲的詹皇照樣搶手！美媒爆料：爭冠球隊都打電話

2026/05/19 10:33

詹姆斯。（資料照，法新社）詹姆斯。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人球星詹姆斯（LeBron James）今夏成為完全自由球員，吸引不少球隊目光。美國知名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，他和詹皇的經紀人保羅（Rich Paul）聊過，已經有不少聯盟當中的爭冠球隊，打電話向他探詢意願。

41歲的詹姆斯這季即便因為坐骨神經痛，開季缺席不少比賽，但他回歸後數據依舊亮眼，平均貢獻20.9分、6.1籃板、7.2次助攻和1.2次抄截，投籃命中率為51.5%，三分球命中率為31.7%，這季也幫助湖人闖進季後賽次輪。

詹姆斯今夏成為完全自由球員，下一步動向引發球迷高度關注。查拉尼亞說：「說實話，我覺得詹姆斯今年可能比往年更需要和家人、和親朋好友待在一起。」 他加碼爆料，「我知道很多球隊都在聯繫他和他的團隊。前幾天我在芝加哥選秀訓練營和保羅聊過，他告訴我，自賽季結束以來，NBA幾乎所有爭冠球隊都打電話給他。」

美媒指出，倘若保羅所言屬實，對於詹姆斯感興趣的球隊可能包含雷霆、馬刺、騎士、尼克、活塞甚至金塊等隊，加上目前他和湖人之間狀態未明，湖人也傾向以東契奇（Luka Doncic）為核心來打造新賽季陣容，詹皇的下一步如何，可能變得更難預料。

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