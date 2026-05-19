MLB》貝林傑、奇澤姆關鍵轟助洋基險勝 終結者貝納卻差點砸鍋

奇澤姆。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天靠貝林傑（Cody Bellinger）追平轟、奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）的超前兩分砲，全場擊出3發全壘打，幫助洋基以7比6險勝藍鳥。洋基中斷近期的2連敗。

開賽洋基靠高德施密特（Paul Goldschmidt）的首局首打席陽春砲先馳得點，第4局藍鳥克萊門特（Ernie Clement）擊出三分砲超前比數。4局下洋基捕手埃斯卡拉（J.C. Escarra）敲高飛犧牲打追回1分，高德施密特敲出關鍵二壘安打拿1分，洋基追成3比3平手。

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藍鳥球星「春天哥」史普林格（George Springer）5局上敲出超前陽春砲，第6局藍鳥1出局攻占一、三壘，克萊門特敲滾地球護送1分。

但第7局藍鳥投手Y.羅德里奎茲（Yariel Rodríguez）不穩，貝林傑擊出追平兩分砲，接著奇澤姆又敲出超前兩分彈，洋基單局進帳4分逆轉戰局。

洋基終結者貝納。（美聯社）

不過，洋基終結者貝納（David Bednar）第9局先投出保送，接著被藍鳥桑契斯（Jesus Sanchez）敲出二壘安打失掉1分。貝納先用三振抓到1個出局數，雖然他又投出保送，貝納連續抓到最後2個出局數，驚險守住勝利。

洋基先發左投「天氣哥」維瑟斯（Ryan Weathers）主投5.1局被敲7安包含2轟，失掉5分無關勝敗。布萊克本（Paul Blackburn）1.2局無失分收本季第2勝。貝納1局失1分收本季第11次救援成功，賽後防禦率是偏高的5.14。

藍鳥全場有9支安打，克萊門特有一發三分砲，單場4分打點。日本好手岡本和真全場4打數1安、吞3次三振，賽後打擊率0.234；Y.羅德里奎茲僅投0.1局失4分，吞本季首敗。

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