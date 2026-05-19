自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》貝林傑、奇澤姆關鍵轟助洋基險勝 終結者貝納卻差點砸鍋

2026/05/19 11:05

奇澤姆。（法新社）奇澤姆。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天靠貝林傑（Cody Bellinger）追平轟、奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）的超前兩分砲，全場擊出3發全壘打，幫助洋基以7比6險勝藍鳥。洋基中斷近期的2連敗。

開賽洋基靠高德施密特（Paul Goldschmidt）的首局首打席陽春砲先馳得點，第4局藍鳥克萊門特（Ernie Clement）擊出三分砲超前比數。4局下洋基捕手埃斯卡拉（J.C. Escarra）敲高飛犧牲打追回1分，高德施密特敲出關鍵二壘安打拿1分，洋基追成3比3平手。

藍鳥球星「春天哥」史普林格（George Springer）5局上敲出超前陽春砲，第6局藍鳥1出局攻占一、三壘，克萊門特敲滾地球護送1分。

但第7局藍鳥投手Y.羅德里奎茲（Yariel Rodríguez）不穩，貝林傑擊出追平兩分砲，接著奇澤姆又敲出超前兩分彈，洋基單局進帳4分逆轉戰局。

洋基終結者貝納。（美聯社）洋基終結者貝納。（美聯社）

不過，洋基終結者貝納（David Bednar）第9局先投出保送，接著被藍鳥桑契斯（Jesus Sanchez）敲出二壘安打失掉1分。貝納先用三振抓到1個出局數，雖然他又投出保送，貝納連續抓到最後2個出局數，驚險守住勝利。

洋基先發左投「天氣哥」維瑟斯（Ryan Weathers）主投5.1局被敲7安包含2轟，失掉5分無關勝敗。布萊克本（Paul Blackburn）1.2局無失分收本季第2勝。貝納1局失1分收本季第11次救援成功，賽後防禦率是偏高的5.14。

藍鳥全場有9支安打，克萊門特有一發三分砲，單場4分打點。日本好手岡本和真全場4打數1安、吞3次三振，賽後打擊率0.234；Y.羅德里奎茲僅投0.1局失4分，吞本季首敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中