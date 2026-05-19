MLB》史瓦伯缺陣不怕！費城人前首輪大物炸裂逆轉轟擊退紅人

史多特在8局敲出逆轉轟，是球隊獲勝的功臣。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天在主場迎戰紅人的費城人，靠著前首輪大物史多特（Bryson Stott）的逆轉全壘打，幫助球隊以5：4拿下系列賽開門紅，以及最近的5連勝。

今天賽前費城代理總教練馬丁利（Don Mattingly）表示，陣中明星重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）因起床後發覺身體不適，該場比賽將不會先發。

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雖然少了砲手，不過費城人在首局很快就有攻勢，團隊先是靠著安打與2次保送攻佔滿壘，接著索沙（Edmundo Sosa）與賈西亞（Adolis García）接連的高飛犧牲打拿下2分先馳得點，不過2局上半紅人也開啟反擊，開局連3支安打打破鴨蛋，佛里朵（TJ Friedl）補上高飛犧牲打將比數扳平。

比賽一路到6局下半，波姆（Alec Bohm）咬中紅人先發洛多洛（Nick Lodolo）88.1英里（約141.8公里）的變速球一棒炸裂中外野，但7局上紅人史都華（Sal Stewart）給予回應，也炸了後援投手凱勒（Brad Keller）一發追平比數的陽春彈。

8上，費城人換上阿瓦拉多（José Alvarado）接替，兩人出局二壘有跑者的情況下對到史提爾（Spencer Steer）投出內角卡特球仍被逮到，幫助球隊攻下超前分，而面對下一棒投出保送後，球團推派柯克林（Orion Kerkering）拆彈，最終也完成任務。

不過費城人仍展現十足韌性，8局下首棒波姆率先敲安，雖然後續2打者都出局，但輪到史多特打擊時，他相中亞希克拉夫特（Graham Ashcraft）的內角滑球，轟出右外野方向的逆轉2分砲，再度要回領先，而最後半局終結者杜蘭（Jhoan Duran）登板3上3下，穩穩關起勝利的大門。

目前28歲的史多特，曾在2019年以首輪之姿被費城人挑中，如今已有5年大聯盟資歷，今天對上紅人3打數只敲1安，不過這支安打價值連城，幫助球隊取得勝利，打擊率與進攻指數（OPS）各上升至.226與.678。

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