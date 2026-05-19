自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》日本強投山本由伸7局8K好投卻「問天」 還是敗投候選人

2026/05/19 11:41

山本由伸。（法新社）山本由伸。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本強投山本由伸今天先發7局僅失1分，送出8次三振，但道奇打線遭教士強投金恩（Michael King）壓制，前7局打完道奇以0比1落後，山本由伸目前成為敗投候選人。

山本由伸首局被教士安杜哈爾（Miguel Andujar）擊出陽春彈失掉1分，從第2局至第6局，山本由伸只被敲1安、投出1次保送，有三個半局讓教士打線3上3下。

第7局山本由伸被敲內野安打，1出局後被教士梅里爾（Jackson Merrill）盜上二壘。山本由伸先送出三振，再讓對手敲滾地球出局，化解危機，同時也完成投球工作。

總計山本由伸主投7局用107球，其中有64顆好球，被敲3安包含1轟失掉1分，賞8次三振，丟2次保送，賽後防禦率降至3.32。山本由伸無緣本季第4勝。

教士強投金恩（Michael King）前5局上演另類15上15下，包含道奇球星貝茲（Mookie Betts）敲安後盜壘失敗，以及大谷翔平第4局獲得保送後盜壘失敗。金恩主投7局被敲4安，送出9次三振、丟2次保送，沒有失掉分數。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中