MLB》日本強投山本由伸7局8K好投卻「問天」 還是敗投候選人

山本由伸。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本強投山本由伸今天先發7局僅失1分，送出8次三振，但道奇打線遭教士強投金恩（Michael King）壓制，前7局打完道奇以0比1落後，山本由伸目前成為敗投候選人。

山本由伸首局被教士安杜哈爾（Miguel Andujar）擊出陽春彈失掉1分，從第2局至第6局，山本由伸只被敲1安、投出1次保送，有三個半局讓教士打線3上3下。

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第7局山本由伸被敲內野安打，1出局後被教士梅里爾（Jackson Merrill）盜上二壘。山本由伸先送出三振，再讓對手敲滾地球出局，化解危機，同時也完成投球工作。

總計山本由伸主投7局用107球，其中有64顆好球，被敲3安包含1轟失掉1分，賞8次三振，丟2次保送，賽後防禦率降至3.32。山本由伸無緣本季第4勝。

教士強投金恩（Michael King）前5局上演另類15上15下，包含道奇球星貝茲（Mookie Betts）敲安後盜壘失敗，以及大谷翔平第4局獲得保送後盜壘失敗。金恩主投7局被敲4安，送出9次三振、丟2次保送，沒有失掉分數。

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He held up his end of the pitchers' duel after allowing a first-inning solo homer.pic.twitter.com/s1uhqlBCq4 — Dodgers Nation （@DodgersNation） May 19, 2026

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