115年全障運台東代表隊傳捷報 台東體中紀芳志奪射擊2面金牌

台東體中紀芳志在全障運奪金牌。（台東縣府提供）

〔記者黃明堂／台東報導〕全國身心障礙國民運動會將於5月23至26日在新北市舉行，射擊及保齡球賽則於18日起提前開打，其中，18歲目前就讀台東體中的射擊小將紀芳志，在首次踏上全國身心障礙國民運動會賽場時即大放異彩，於肢體障礙男子組10公尺空氣手槍個人賽勇奪金牌，並以資格賽558分、決賽232.9分雙雙打破大會紀錄，寫下亮眼成績。

紀芳志因小兒麻痺導致右半邊神經缺陷，國中時原本練習柔道，但成績未如預期，直到國三才轉練射擊。進入國立台東高級中學附設體育中學接受專項訓練後，逐漸找到屬於自己的舞台。教練李峰南表示，台東體中的射擊訓練環境在全國名列前茅，只要選手願意投入，即使假日也能安排場地訓練。他也常勉勵紀芳志：「事實存在無法改變，就要改變態度；無法改變過去，就去創造未來。」另一位教練陽勤治則持續在技術與心理層面協助調整狀態，陪伴他建立信心與比賽節奏，幫助他逐步穩定射 擊動作與臨場表現。

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目前高三的紀芳志坦言起初轉練射擊，只是抱持玩玩心態，沒有想參加比賽，更別說拿到獎牌，「所以中間成績一直上不來，也有想過要放棄，但因為教練沒有放棄我，教練一直鼓勵我支持我，要堅持下去，才會得到想要的，才有現在這樣的成績。」近兩年來，紀芳志成績快速成長，去年代表台灣參加2025世界能力運動會，於射擊空氣手槍項目獲得第六名；今年再奪全國會長盃帕拉射擊錦標賽金牌，並成為名古屋亞帕運最年輕的射擊國手。

此外，他也將於今年6月代表國家前往塞爾維亞參加世界帕盃射擊賽，持續在國際舞台累積經驗、提升競技實力。展望未來，紀芳志希望能在名古屋亞帕運先闖進決賽，再一步步朝頒獎台甚至金牌邁進，持續突破自我、為國爭光。

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