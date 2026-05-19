學到老！大學讀了65年 美女網傳奇金恩夫人終於取得學位

美國女子網球傳奇人物金恩夫人，時隔65年後終於取得大學學位。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕活到老學到老最佳典範！美國女子網球傳奇人物金恩夫人（Billie Jean King），1961年進入加州州立大學洛杉磯分校（Cal State LA）就讀，但她很快地就為了專心打比賽而輟學。金恩夫人2年前宣布將重返校園完成學業，18日終於獲得歷史學士學位。

據《美聯社》報導，現年82歲的金恩夫人，18日披著由朋友為她特別訂製的金色披肩，和大約6000名2026應屆畢業生出席典禮，披肩上面有「G.0.A.T.」字樣和彩色的網球拍圖案。

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金恩夫人是她的直系親屬中首個大學畢業生，她強調無論年紀有多大、無論能力如何，「只要你想做就永遠不嫌晚」。金恩夫人說，重返校園的意義遠超她原先的想像，很高興自己做了這樣的決定。

金恩夫人自1961年在溫布頓網球公開賽女子雙打奪冠後，生涯一共累計39個大滿貫冠軍，分別為12個單打，16個女雙、11個混雙，她後續協助推動女子網球巡迴賽的成立並提高獎金。

金恩夫人笑稱，溫布頓女雙冠軍如今獎金將近50萬美元（約新台幣1580萬元），但1961年時她只拿到45美元（約新台幣1423元）的當地商店禮品券，而且和男性不一樣，女子運動員當時無法獲得學校獎學金，因此她致力於爭取平等和包容。

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