中職》韓流音浪席捲大巨蛋！KIA啦啦隊再次夢幻聯動Fubon Angels應援

KIA啦啦隊。（富邦悍將提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕熱情支持棒球的緯創集團在今年攜手富邦悍將舉辦「緯創資通G!POP流行音樂節」，即將於 5月底在臺北大巨蛋震撼登場！本屆以「韓流音浪」為主軸，結合熱血棒球與頂級音樂表演， 打造一場視覺與聽覺的感官盛典。除了已公布邀請韓國人氣樂團與實力歌姬演出之外，悍將家人們熟悉的KIA TIGERS CHEERLEADER將連續3年來台，與悍將家人們在這個週末嗨翻大巨蛋！

從2024年受邀來台，在台灣掀起旋風的KIA TIGERS CHEERLEADER，今年受悍將邀請將再度來到台灣，這次應援天數再加碼，從5月29日（五）就加入應援、30日（六）、31日（日）一連三天要在應援舞台上展現熱情及活力，與Fubon Angels一同帶領悍將家人們應援，本次將由大家熟悉的劉世理帶領啦啦隊成員崔誌元、金譽鴛、申恵齢、李恩惠、林綵彬共6位啦啦隊女孩，除了和Fubon Angels帶來開場演出之外，還有局間限定舞蹈等精彩表演，要獻給悍將家人們。

請繼續往下閱讀...

閃耀炫光感直接拉滿，Y2K潮流感登場！在5月30日、31日購買B1中央熱力區（112至114區 前20排）門票的球迷，比賽當日憑票即可至116區後方官方服務台兌換「悍將炫藍提袋」一份，閃耀炫光材質絕對是球場最吸睛的穿搭單品，每人每票限領取一份、不可代領、不可跨日領取。

為了回饋進場支持的球迷，豐富多樣的贈品準備給悍將家人們，主題日兩天進場即可獲得限定「GUARDIANS 應援手燈」，分別為30日「熱情粉」與31日「熱血藍」兩款，讓大巨蛋化為閃耀的星海。

此外，29日進場可領取「吃果籽吸凍（冬檸果Q、金檸果Q）」。30日與31日則有「OCEAN BOMB」系列飲品，共有「椰果紅茶、乳酸飲料、風味氣泡水」等三種口味（數量有限，口味隨機發送，發完為止），為炎熱的夏日觀賽時光帶來清涼。

同時球團也在悍將 APP 推出限時任務，包括富邦證券「富寶守護您投資不受騙」防詐知識 挑戰及「G！POP 詞曲萬事通」流行音樂測驗，挑戰成功即可獲得點數獎勵，更多活動詳情，請鎖定富邦悍將官方粉絲團。

富邦悍將舉辦「緯創資通G!POP流行音樂節」。（富邦悍將提供）

富邦悍將舉辦「緯創資通G!POP流行音樂節」。（富邦悍將提供）

富邦悍將舉辦「緯創資通G!POP流行音樂節」。（富邦悍將提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法