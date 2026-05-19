MLB》大谷翔平雙安無用！山本由伸8K好投悲情吞敗 道奇中斷5連勝

山本由伸。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本強投山本由伸今天先發7局僅失1分，送出8次三振，但道奇打線全場未能出現適時一擊，最終道奇隊以0比1遭到教士完封。山本由伸吞本季第4敗，道奇中斷5連勝，同時也讓出國聯西區龍頭給教士。

山本由伸首局被教士安杜哈爾（Miguel Andujar）擊出陽春彈失掉1分，從第2局至第6局，山本只被敲1安、投出1次保送次，有三個半局讓教士打線3上3下。第7局山本遇到1出局二壘有人的危機，山本先送出三振，再讓對手敲滾地球出局，化解危機，同時也完成投球工作。

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第8局上2出局後，道奇南韓好手金慧成、大谷翔平連續安打，攻占一、三壘，道奇球星貝茲（Mookie Betts）敲內野滾地球，讓教士封殺二壘，化解道奇攻勢。

大谷翔平。（法新社）

9局上教士推出火球男米勒（Mason Miller），一上來連丟2次保送，道奇明星捕手史密斯（Will Smith）敲飛球出局，強打馬恩西（Max Muncy）吞三振，帕赫斯（Andy Pages）敲滾地球形成，讓教士封殺三壘結束比賽。

總計山本由伸主投7局用107球，其中有64顆好球，被敲3安包含1轟失掉1分，賞8次三振，丟2次保送，賽後防禦率降至3.32，此役最快投到97.4英里（約156.7公里）。山本由伸吞本季第4敗。

道奇打線全場有5安，大谷翔平全場3打數2安，有1次保送，賽後打擊率為0.265，整體攻擊指數為0.850。

教士強投金恩（Michael King）前5局上演另類15上15下，包含貝茲、大谷翔平盜壘失敗在內。金恩主投7局被敲4安，送出9次三振、丟2次保送，沒有失掉分數，金恩收下本季第4勝。米勒後援1局無失分，收本季第15次救援成功，賽後防禦率僅0.82。

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