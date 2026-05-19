NBA季後賽》狂！溫班亞瑪41分24籃板 馬刺2OT擊敗雷霆拿下西冠G1

溫班亞瑪。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕西部冠軍賽G1打得激烈，雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在決勝節讀秒階段的追平上籃命中，將比賽拖至延長賽，但溫班亞瑪（Victor Wembanyama）投進關鍵大號追平三分彈，並在二度延長獨攬9分，全場燃燒49分鐘，攻下41分、24籃板，馬刺在客場以122：115力退頭號種子雷霆，終結對手今年季後賽的8連勝，也是本季首敗。

雷霆在例行賽取得64勝，馬刺有62勝，根據官網資料顯示，這是自1998年NBA總冠軍賽公牛對陣爵士以來，聯盟首次出現兩支至少取得62勝的隊伍在同一輪系列賽交手。

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兩隊在例行賽交手過5次，馬刺以4勝1負佔優，儘管今天福克斯（De'Aaron Fox）缺陣，但靠著溫班亞瑪兩節就豪取14分、11籃板，他也是過去30年來，季後賽史上第3位在分部決賽繳出雙十的男人，加上卡瑟爾（Stephon Castle）拿11分，且成功鎖住吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）只有5投1只得4分，上半場打完以51：44領先。

吉爾吉斯亞歷山大在下半場的手感還是差強人意，第三節5投僅2中拿6分，第四節也罕見出現該進未進的中距離，最大差距達10分，但靠著J.威廉斯、卡魯索接連進球逆轉戰局，雙方在最後階段進入拉鋸戰，即使溫班亞瑪在最後11.5秒的跳投命中助馬刺超前，幾乎悶了整場的亞歷山大吉爾吉斯在關鍵時刻展現價值，在比賽倒數3.1秒切入上籃再度逼平戰局，加上霍姆格倫（Chet Holmgren）封阻溫班亞瑪的絕殺球，雙方進入延長賽。

卡瑟爾的暴扣為馬刺先馳得點，加上溫班亞瑪的籃下進球，而雷霆則是靠卡魯索的三分球加上J.威廉斯快攻上籃，加上吉爾吉斯亞歷山大補上暴扣助隊逆轉戰局，不過溫班亞瑪最後27秒的超大三分球命中逼平戰局，馬刺最後一波進攻沒進，雙方以108：108戰平，比賽進入二度延長。

溫班亞瑪的切入扣籃加上兩罰命中，馬刺開局就取得4分領先優勢，雷霆靠華勒斯（Cason Wallace）的三分球縮小差距，哈波的上籃命中還要到加罰，完成三分打，華勒斯再回敬一顆三分彈，但馬刺再度靠著溫班亞瑪在禁區逞威，一次三分打加籃下得分再度擴大分差，也為比賽定調。

馬刺有6人得分達雙位數，哈波（Dylan Harper）24分、11籃板、6助攻，卡瑟爾17分、11籃板，瓦賽爾（Devin Vassell）13分、6籃板，錢帕尼（Julian Champagnie）11分，K.強森（Keldon Johnson）替補得13分。

雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大手感欠佳，雖有24分，但全場23投僅7中，卡魯索（ Alex Caruso）攻下全隊最高31分，復出的J.威廉斯（Jalen Williams）26分，其餘球員得分皆為個位數。

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