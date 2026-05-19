MLB》延長賽10分大局打到野手上來投 大都會寫國聯百年紀錄

大都會12局上單局攻下10分，寫下國聯百年歷史。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會今天作客國民，進行4連戰的第一戰，系列賽首戰雙方就打到延長12局，大都會在12局上單局轟進10分，寫下國家聯盟百年來首見紀錄，終場16比7帶走比賽勝利。

兩隊今天前9局打完戰成5比5平手，延長賽10局雙方都沒有分數進帳，11局上大都會希米恩（Marcus Semien）敲出高飛犧牲打，送回超前分，不過11局下國民維默（Joey Wiemer）得點圈關鍵安打，兩隊再度戰成平手。

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12局上風雲變色，國民換上Paxton Schultz後援完全壓制不了大都會，只投0.1局被打5支安打，掉了7分包含6分責失，讓國民「棄械投降」派上野手維瓦斯（Jorbit Vivas）收尾，2出局二三壘有人時，被小畢歇特（Bo Bichette）敲出2分打點二壘安打，大都會單局第10分進帳；最終維瓦斯0.2局投敲4支安打，再掉3分，讓大都會寫下史詩大局。

根據《SNY》統計，大都會延長賽單局10分，是國聯近107年來，首支在延長賽拿下10分的球隊，上一支寫下這項紀錄的是1919年的紅人，該場比賽紅人在延長第13局攻下10分。

而根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）說法，延長賽單局最多得分為12分，是1983年遊騎兵寫下，大都會單局10分則是並列史上第3多。

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