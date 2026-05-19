自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》從天堂掉到地獄！運動家前農場大物拚無安打不成還被敲再見轟、慘吞苦澀敗仗

2026/05/19 12:30

今天前8局投出無安打的金恩，在最後半局先是破功，後又被擊出再見全壘打，吞下敗投。（路透）今天前8局投出無安打的金恩，在最後半局先是破功，後又被擊出再見全壘打，吞下敗投。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今天作客天使主場的運動家，前農場大物金恩（J.T. Ginn）掛帥先發一度力拚無安打比賽，但在最後半局破功後，又被緊接上場的內托（Zach Neto）轟出再見全壘打，最終以1：2不敵對手，金恩也吞下苦澀敗仗。

目前26歲的金恩，是2020年大都會以第2輪選進的好手，2022年透過交易轉隊來到運動家，當年在農場排名第8，前年升上大聯盟後，去年起開始穩定出賽，本季至今的表現出色，今天賽前的防禦率3.12。

而今天金恩開啟無人能敵的狀態，前8局完全宰制天使打線，狂飆10次三振且沒有被擊出安打，只投出1次四壞保送，此外前8局都沒有得分的運動家，靠著巴特勒（Lawrence Butler）的適時安打打下分數取得領先，讓金恩與無安打比賽只差最後的距離。

然而進入到9局上半，首名打者佛雷澤（Adam Frazier）在2好0壞的球數下，敲出中間方向的平飛安打，讓金恩達成紀錄的美夢破碎，但這場比賽不僅如此，下一棒的內托在0好2壞時，相中93.7英里（約150.8公里）的伸卡球，一棒扛出中外野大牆外，形成石破天驚的再見全壘打，也讓金恩瞬間從天堂掉到地獄。

內托讓運動家一棒絕望的全壘打，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，他成為1961年後，在球隊前8局沒有安打的情況下，第3位敲出再見全壘打的選手，前兩位分別是2017年的哈里森（Josh Harrison）以及1963年的洛克（Don Lock）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中