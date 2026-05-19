MLB》從天堂掉到地獄！運動家前農場大物拚無安打不成還被敲再見轟、慘吞苦澀敗仗

今天前8局投出無安打的金恩，在最後半局先是破功，後又被擊出再見全壘打，吞下敗投。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今天作客天使主場的運動家，前農場大物金恩（J.T. Ginn）掛帥先發一度力拚無安打比賽，但在最後半局破功後，又被緊接上場的內托（Zach Neto）轟出再見全壘打，最終以1：2不敵對手，金恩也吞下苦澀敗仗。

目前26歲的金恩，是2020年大都會以第2輪選進的好手，2022年透過交易轉隊來到運動家，當年在農場排名第8，前年升上大聯盟後，去年起開始穩定出賽，本季至今的表現出色，今天賽前的防禦率3.12。

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而今天金恩開啟無人能敵的狀態，前8局完全宰制天使打線，狂飆10次三振且沒有被擊出安打，只投出1次四壞保送，此外前8局都沒有得分的運動家，靠著巴特勒（Lawrence Butler）的適時安打打下分數取得領先，讓金恩與無安打比賽只差最後的距離。

然而進入到9局上半，首名打者佛雷澤（Adam Frazier）在2好0壞的球數下，敲出中間方向的平飛安打，讓金恩達成紀錄的美夢破碎，但這場比賽不僅如此，下一棒的內托在0好2壞時，相中93.7英里（約150.8公里）的伸卡球，一棒扛出中外野大牆外，形成石破天驚的再見全壘打，也讓金恩瞬間從天堂掉到地獄。

內托讓運動家一棒絕望的全壘打，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，他成為1961年後，在球隊前8局沒有安打的情況下，第3位敲出再見全壘打的選手，前兩位分別是2017年的哈里森（Josh Harrison）以及1963年的洛克（Don Lock）。

Adam Frazier ends J.T. Ginn's no-hitter with zero outs in the ninth inning pic.twitter.com/XZ8spawNb0 — Talkin' Baseball （@TalkinBaseball_） May 19, 2026

UNBELIEVABLE ENDING



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