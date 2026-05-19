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NBA季後賽》馬刺贏球功臣溫班亞瑪 41分24籃板寫狂紀錄

2026/05/19 12:10

溫班亞瑪。（美聯社）溫班亞瑪。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕22歲的「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天在西部冠軍賽G1大顯神威，燃燒49分鐘，狂飆41分、24籃板、3阻攻，寫下一票紀錄，助馬刺在二度延長惡戰以122：115力退雷霆。

224公分的溫班亞瑪展現身材優勢，在禁區宰制力十足，上半場就拿下14分、10籃板，成為過去30年首位在分部決賽就在半場拿到雙十的球員，另外兩人是2002年韋伯（Chris Webber）和2023年約基奇（Nikola Jokic）。

溫班亞瑪在下半場繼續火力全開，延長賽時投進靠近中線的大號關鍵追平三分球，助馬刺延長戰線，此外，他在二度延長靠著暴扣和跳投命中一人獨拿9分，為球隊定調勝利。

溫班亞瑪在季後賽西部決賽首秀攻下至少25分、15籃板，是2003年諾維茨基（Dirk Nowitzki）後首人，此外，他是馬刺隊史第2位在季後賽單場攻下40分、20籃板的男人，前一人是羅賓森（David Robinson）。

溫班亞瑪也成為1993年巴克利（Charles Barkley ）之後，首位分部冠軍賽拿到至少35分、20籃板，也是季後賽史上第7位在分部決賽或總冠軍賽拿到至少40分、20籃板的球員。此外，溫班亞瑪更是自1970年的賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）之後，史上第2位以22歲或以下的年齡在季後賽拿下單場至少40分、20籃板的球員。

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