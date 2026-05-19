MLB》今井達也先發4.2局賞5K、挨兩轟吞敗 旅美首見單場0保送

今井達也。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕太空人日籍投手今井達也今天先發4.2局挨兩轟失掉3分，賞5次三振、沒有投出任何保送。由於比賽因雨中斷1小時57分，讓今井達也沒有投完5局就退場。太空人最後在客場以3比6敗給雙城，今井達也吞本季第2敗。
今井達也首局讓對手3上3下，第2局今井先送出三振，面對雙城強打貝爾（Josh Bell），今井達也投出一顆偏高的87.8英里（約141.3公里）變速球，被擊出中外野陽春砲。
請繼續往下閱讀...
第3局今井達也先被敲安，他先抓1個出局數，再讓對手敲出雙殺打，形成另類3上3下。第4局今井達也先被敲安，接著出現投手犯規讓對手上到二壘。2出局後，今井達也投一顆好球帶上方的95.2英里四縫線速球（約153.2公里），遭貝爾擊出左外野兩分砲。
今井達也第5局連續解決2人後被擊出安打，這時現場下起大雨，比賽因此中斷1小時57分，今井也退場結束投球工作。
總計今井達也主投4.2局用74球，其中有53顆好球，被敲5安包含2轟，失掉5分，賞5次三振，沒有投出保送是大聯盟生涯首次，賽後防禦率降至8.31，最快投到97.6英里（約157公里）。今井達也吞本季2敗。
雙城打線6局下靠貝爾、基斯查爾（Luke Keaschall）的適時安打，單局拿到3分。太空人打線直到第7局才追回3分，最終仍吞下敗仗。
アストロズ 今井達也— 【MLB速報】放送地区【大谷速報】 （@MLB_comment） May 19, 2026
5回途中で降雨で試合中断
1時間以上待ったため復帰登板2試合目は雨で不完全燃焼のまま交代に
4.2回74球5安打0四球5奪三振3失点 防御率8.31#Astros Imai Tatsuya :@PitchingNinja pic.twitter.com/f2z8GQ4Fel