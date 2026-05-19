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朴子市長盃棒球賽開打平鎮穀保強權爭霸 全國40支勁旅聚嘉義

2026/05/19 12:42

朴子市長盃全國棒球邀請賽開打。（記者林宜樟攝）朴子市長盃全國棒球邀請賽開打。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市棒球運動興盛，從少棒到青棒成績優異，朴子少棒曾獲得世界冠軍，東石國中與東石高中為棒球名校，培育許多優秀選手，朴子市公所舉辦「第三屆朴子市長盃全國棒球邀請賽」，今起至5月28日在朴子市棒球場等地進行賽事，匯聚全國各地棒球好手，有少棒24隊、青棒16隊總計40隊參賽，為嘉義地區帶來一波棒球熱潮。

朴子市長吳品叡、義竹鄉長黃政傑、縣議員黃嫈珺、李國勝、翁聰賢、朴子市民代表會主席陳玉霞等參與球賽開幕儀式，參賽隊伍陣容堅強，包括全國知名的平鎮高中、穀保家商等勁旅參戰，備受球迷期待，樂天桃猿Rakuten Girls啦啦隊成員穎樂等帶來表演，吸引許多民眾前來欣賞。

朴子市棒球場位於朴子市公所大樓後方，由市公所向中央爭取補助及自籌經費，投入3000萬元進行全面整建，可做為三級棒球賽事的訓練與比賽場地；吳品叡表示，感謝各界單位及在地企業的熱情贊助與支持，讓賽事得以順利舉辦，為年輕選手提供優質的競技舞台；也希望透過高規格的棒球運動交流，提升基層棒球實力與深化地方交流與城市行銷，為嘉義縣注入的運動活力與風氣。

朴子市公所表示，今起至5月23日國小組比賽，場地在朴子市棒球場、東石高中及和興棒球場，5月24日至28日為高中組比賽，場地為朴子市棒球場及原稻江科技暨管理學院棒球場，歡迎民眾與棒球迷到現場感受台灣棒球的青春熱血與拚戰精神，詳細賽程與賽事資訊可上「朴子市長盃全國棒球錦標賽」官方臉書粉絲專頁查詢。

球賽進行開球儀式。（記者林宜樟攝）球賽進行開球儀式。（記者林宜樟攝）

樂天桃猿Rakuten Girls啦啦隊成員穎樂等帶來表演。（記者林宜樟攝）樂天桃猿Rakuten Girls啦啦隊成員穎樂等帶來表演。（記者林宜樟攝）

朴子市長吳品叡（左2）邀請民眾欣賞精彩賽事。（記者林宜樟攝）朴子市長吳品叡（左2）邀請民眾欣賞精彩賽事。（記者林宜樟攝）

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