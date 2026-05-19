WTT支線賽》3連勝英國直板好手 李昱諄連兩站挺進女單4強

李昱諄在女單8強賽擊退英國直板好手何天天，連兩站晉級4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕國泰女將李昱諄今天凌晨在2026年拉各斯（葡萄牙）支線賽女單8強賽，以3:1力退英國直拍女將何天天，繼上一站伊斯坦堡支線賽首度奪冠後，連兩站挺進4強。李昱諄和簡彤娟的女雙組合也在4強戰以直落三輕取莫蕾特/何天天，連續4站闖進冠軍戰。

李昱諄上一站奪下生涯首座WTT女單冠軍後，本週世界排名從61回升至51名，這一站她手感依舊發燙，首輪先以3:1解決瓜地馬拉的柯德洛，次輪再以3:2力克19歲的日本小將青木咲智，8強則以11:5、6:11、11:7、11:1收拾世界排名100的直拍好手何天天，寫下對戰3連勝，4強將遭遇世界排名55的波蘭一姐芭尤爾。

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世界排名72的簡彤娟，連續擊敗巴西女將高橋茱莉亞、烏克蘭的瑪提烏妮娜之後，在8強賽以0:3不敵14歲的日本新秀村松心菜；16歲的台南小將陳忞昕首輪以3:2險勝法國女將扎瑞芙後，16強0:3不敵芭尤爾；世界排名75的國泰小將彭郁涵也在16強以0:3敗給日本女將笹尾明日香。

女雙方面，前4站支線賽奪下2冠、1亞的李昱諄/簡彤娟，首輪先以直落三輕取日本的青木咲智/村松心菜，次輪再以3:1逆轉南美洲組合柯德洛/帕雷迪絲，4強對上瑞士莫蕾特和何天天的跨國聯軍也以11:8、11:8、11:3輕騎過關，將與日本組合笹尾明日香/赤江夏星爭冠。

混雙賽事，去年曾攜手贏得赫爾辛堡青少年挑戰賽冠軍的徐絃家/陳忞昕，首輪就以3:1收拾葡萄亞的阿比奧登/萊亞，8強再以直落三法國組合庫萊奇/扎瑞芙，4強面對英國的沃克/何天天也未遭遇頑抗，11:6、11:4、11:6快意取勝，將與巴西頭號種子特奧多羅/高橋茱莉亞爭奪冠軍。

陳忞昕（左）、徐絃家攜手打進混雙決賽。（取自WTT官網）

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