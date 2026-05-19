MLB》一提到教士就想到前田健太 道奇教頭憶執教首年名場面

前田健太（左）、道奇教頭羅伯斯。（資料照，美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕道奇教頭羅伯斯今率隊作客教士進行3連戰，賽前受訪談及這個國聯西區宿敵時，他立刻提及日本右投前田健太的名字，也引起日媒關注，「我執教的第一戰就是面對教士，還記得前田健太當時敲出全壘打。」

現年38歲的前田健太今年已回鍋日職效力樂天金鷲，他在2016年4月6日披上道奇球衣的大聯盟初登板，就是作客教士主場，當時不但繳出6局無失分好投奪首勝，更在4局上轟出陽春砲，也讓羅伯斯至今難忘。

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月底將滿54歲的羅伯斯，今年接掌道奇兵符已進入第11年，在2016年4月4日至6日的執教首個系列賽，就是面對教士，而且還以15：0、3：0、7：0在對方主場完成橫掃，今賽前受訪還露出招牌笑容表示：「這裡真的是非常漂亮的球場，球迷也很棒。」

其實羅伯斯的教練生涯就起於教士，還曾於2015年6月15日因當時教士教頭布萊克遭解約，由他暫代1場教士兵符，隔年他才正式以道奇總教練身分展開教頭生涯。

只是回到今天比賽，道奇今由山本由伸先發，雖繳出7局只失1分好投，擔任先發1棒的大谷翔平也貢獻2安，終場道奇仍以0：1不敵教士，輸掉系列賽首戰。原本暫居國聯西區龍頭的道奇，經過此役後，則和教士排名互換，反倒落後教士0.5場勝差。

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