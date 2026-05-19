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MLB》山本由伸8K好投仍反省首局挨轟掉分 「那樣是不行的...」

2026/05/19 14:13

山本由伸。（美聯社）山本由伸。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本強投山本由伸今天主投7局僅失1分，賞出8次三振，但道奇打線全場得點圈7打數沒有敲安，道奇最後在客場以0比1敗給教士，不但中斷5連勝，道奇也讓出國聯西區龍頭寶座給教士。山本由伸賽後表示，首局挨轟是失投球，坦言非常懊悔。

山本由伸首局被教士打者安杜哈爾（Miguel Andujar）擊出陽春彈，這也是山本全場唯一失掉的分數。山本主投7局用107球，被敲3安包含1轟，賞8次三振、丟2次保送，賽後防禦率為3.32。山本吞本季第4敗。

日媒《日刊體育》報導，山本由伸賽後表示，「首局多少還是有點太用力了。之後開始注意投球動作之間的節奏，大概從第2局開始投出比較好的內容，但那真的是一顆非常懊悔的失投。」

被問到今年開賽常常投得比較辛苦，這算是課題嗎？山本由伸對此說，「是啊，今天這場比賽也因為那1分就決定勝負。我覺得狀況有變好，但這應該還是其中一個課題。」

山本由伸本季先發9場，共投57局就被敲9發全壘打。對於挨轟率過高，山本由伸認為問題不在全壘打，「而是造成這種結果的原因，所以應該改善的是那部分。今天投球時其實有很好的感覺，我覺得之後會越來越好。」

教士強投金恩（Michael King）今天繳出7局賞9K無失分好投，對此山本由伸也提到，「今天對方投手真的非常出色，所以我更覺得，如果自己在首局就失分、被開轟讓對方先馳得點，那樣是不行的。我很希望能把比賽投成0比0僵持的內容。」

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