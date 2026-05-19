中職》張政禹盜本壘讓味全趁勢出商品 球迷笑：「錢包也被盜走啦！」

味全龍推出「宇宙無敵．本壘強襲」系列紀念商品。（味全龍提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕味全龍張政禹於5月17日對樂天桃猿之戰完成「盜本壘」，不僅成為中職暌違 21 年再度出現的歷史級畫面，更正式寫下聯盟史上第 5次純盜本壘成功紀錄，同時也是味全隊史首例。味全龍推出「宇宙無敵．本壘強襲」系列紀念商品後，立刻引發球迷熱議，網友更笑稱：「政禹除了盜本壘，連錢包也一起盜走啦！」

味全球團表示，本次系列商品以張政禹盜本壘瞬間為核心概念，融合熱血漫畫風格與強襲視覺設計，重現當下震撼全場的速度感與爆發力，推出多款極具收藏價值的限定商品，其中「紀念搖頭公仔」更以張政禹撲壘姿態為設計主題，重現這個里程碑，極具收藏意義。

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●宇宙無敵．本壘強襲系列紀念商品：

紀念短T｜售價 NT$980

紀念毛巾｜售價 NT$400

紀念球｜售價 NT$300

紀念色紙板｜售價 NT$200

紀念搖頭公仔｜售價 NT$1,680

●預購資訊：預購時間為5月19日18:00至5月22日18:00於味全龍線上商城（https://reurl.cc/K2R7vR） 限時72小時預購。

出貨時間：系列商品8月3日起陸續出貨；紀念搖頭公仔10月15日起陸續出貨。更多商品預購資訊，請見味全龍官方商城及官方社群平台。

張政禹盜本壘。（味全龍提供）

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