全障運》從射擊舒適圈跳到航空業 聽奧國手黃正豪10公尺空氣步槍完成連霸

黃正豪（大會提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕115年全國身心障礙國民運動會今天在公西靶場進行第二天射擊賽事，其中在聽覺障礙男子組10公尺空氣步槍，代表臺北市出賽的黃正豪，最終以583.6分的成績完成衛冕，但過去一年多來跳脫射擊「舒適圈」投入職場的他也大嘆，「退步了！」

過去曾多次代表台灣參加聽障奧運的黃正豪，國手資歷顯赫，人生與射擊更是有著密不可分的關係，甚至在進入職場後的第一份工作，就是在培育無數射擊國手的公西靶場擔任工作人員，在這裡環境是他熟悉的，身邊的人事物也都圍繞著射擊轉。

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去年為了尋求個人生涯規劃的突破，黃正豪毅然決定離開射擊舒適圈，跨界進入星宇航空人力資源室工作。從與槍彈為伍的國家級靶場，到步調飛快、講求專業管理的航空業內勤，黃正豪將自己歸零，成為一名真正的社會新鮮人。「以前都是在射擊相關的工作，忽然換到完全不一樣的領域，一開始真的非常有壓力。」黃正豪坦言，剛進入星宇航空時，辦公室裡緊湊的專案節奏與不熟悉的業務，一度讓他難以適應。加上低調的個性，他並未透露自己聽障射擊國手的身分，甚至直到這次全障運要請假代表臺北市出賽，才讓「身份曝光」。

黃正豪坦言，換了新工作，意味著訓練時間面臨被大幅壓縮的現實，以前在靶場工作，練槍是生活重心；現在，他必須學會在下班後「逼自己」前往林口運動中心練習，「有時候會加班，只能利用零碎時間，能練多少就練多少。」這種兩頭燒的生活，考驗的已不只是體力，更是意志力的極限。黃正豪說：「下班以後，其實腦袋已經有點累了，比較沒有辦法百分之百專心射擊。」這也是他認為今年雖然奪金、卻感到成績退步的主因。身兼「上班族」與「選手」雙重身分的拉扯，讓他深刻體會到社會人士兼顧運動選手的不易。

幸運的是，在國手身分曝光後，黃正豪獲得了主管的大力支持，不僅鼓勵他參賽，更引導他更有效率地掌握工作節奏，用另一種方式支持著他的運動夢，「多半會有兩邊沒有辦法兼顧到的時候，但就是盡可能把今天能做的做完，明天的就明天再做。」

對於未來，曾踏上聽奧殿堂的黃正豪依然保有對射擊的眷戀，他表示，若還有機會入選代表隊、國際賽分數能達標，他依然渴望披上國家隊戰袍出征；但若沒有機會，他也會在星宇航空的崗位上全力以赴。即使經過一年的職場洗禮，黃正豪的眼神依舊如同瞄準靶心般堅定。他表示，未來的路還很長，將持續在生活、運動與工作之間，像修正彈道般，慢慢磨合、慢慢調整，直至找到那座屬於他自己的「三角平衡點」。

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