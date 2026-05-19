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全障運射擊》蔡佳玲克服眼睛過敏射下首金 朱宣潔改動作摘銀有神隊友支持

2026/05/19 14:26

朱宣潔。（全障運提供）朱宣潔。（全障運提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕白天在中央大學擔任行政人員、下班後一週還有三天得趕往靶場練習的射擊選手朱宣潔，這次在剛換新動作才2個月情況下，代表台北市參加115全障會射擊聽覺障礙女子組10公尺空氣步槍，以銀牌作收，對於她而言，除了是選手，同時也背負著母親與妻子的角色，接觸射擊超過20年的她坦言，前幾年曾因孩子年紀還小，一度萌生放棄念頭，但在丈夫一路支持下，才讓她堅持至今，不只平日接送她往返靶場，甚至經常請假陪她參加賽事，成為她最堅強的後盾。

全國身心障礙國民運動會女子10公尺步槍今天登場，上屆打破全國紀錄、本屆尋求衛冕的台北市朱宣潔、雲林縣的蔡佳玲再度上演金牌之爭，而蔡佳玲靠著最後一發射出10.7分高分，579.6分射下首面金牌，而朱宣潔以578.2分收下銀牌。

朱宣潔從小學習游泳，直到大學階段才開始接受較為系統的專業訓練，曾參與電影《聽說》演出；而射擊則起步更晚，直到研究所畢業後才正式踏入這個領域，並曾參與2009年臺北聽障奧運會，她最終選擇專注投入射擊運動，希望追求更好的成績表現。

練了20年的舉槍姿勢，今年3月朱宣潔決定改換新姿勢，從握拳改以掌心攤開的方式支撐槍身，這個改變，來自她長期觀察國外選手的習慣，她坦言，由於剛換新動作才2個月，今天比賽時穩定性有點不足，後續會再思考哪個動作較適合自己。

能再次站上頒獎台，朱宣潔感謝家人、同事的支持和體諒，她特別提到，一週三次往返靶場的訓練，老公都會親自接送，甚至平日的比賽也會特別請假陪同。

朱宣潔平時得兼顧工作與家庭，身為母親的她坦言，前幾年孩子還小時，確實曾萌生卸下選手身分的念頭，不僅擔心孩子的照顧問題，也憂心長時間在外訓練，兒子可能得常外食、擔心影響健康，所幸一路以來都有丈夫的支持與鼓勵，成為她堅持射擊路上最大的力量，也讓她一路走到現在。

朱宣潔過去也曾帶著兒子到靶場陪伴練習，孩子看著媽媽訓練時，總忍不住直呼「媽媽好厲害」。至於未來是否會讓孩子接觸射擊運動，朱宣潔則抱持順其自然的態度，認為還是要看孩子自己的興趣與選擇。

在這項賽事奪得首金的蔡佳玲表示，最後一發前完全沒有注意到成績，也不知道自己有沒有機會奪下金牌，就是告訴自己盡力做好每一發，在打完前50發後停得有點久「那時候我眼睛有點過敏不舒服，想說讓自己放慢腳步，也讓自己重新整理一下思緒。」

事實上，在報名階段，蔡佳玲對於是否參賽一事曾經猶豫，後來才下定決心，她坦言，本來工作有點忙，但老闆特別允許來參加，自己覺得不應該請假耽誤到工作。

對於拿到金牌後的心情，蔡佳玲的想法很簡單，「回去繼續上班」，至於下屆是否繼續參賽拚衛冕，她說，還要再思考。

教練劉治忠表示，蔡佳玲已練習射擊10多年，過去全障運不論是步槍還是手槍幾乎都是第2名，真的很為她開心，下一屆將鼓勵她繼續參賽，「因為下一屆我們雲林是主辦城市，金牌選手怎麼可以缺陣呢？」

朱宣潔（全障運提供）朱宣潔（全障運提供）

雲林縣蔡佳玲射下聽障女子10公尺空氣步槍金牌。（全障運提供）雲林縣蔡佳玲射下聽障女子10公尺空氣步槍金牌。（全障運提供）

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