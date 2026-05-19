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MLB》沒讓金慧成衝本壘搶追平分 道奇教頭不怪三壘指導教練

2026/05/19 15:24

金慧成被道奇三壘指導教練艾伯擋在三壘。（美聯社）金慧成被道奇三壘指導教練艾伯擋在三壘。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在客場以0比1敗給教士，不但中斷5連勝，也讓出國聯西區龍頭寶座。此戰道奇第6局有大好追平機會，但道奇三壘指導教練艾伯（Dino Ebel）沒有讓韓籍好手金慧成衝本壘。道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）認為，不會在事後質疑他的判斷。

此戰6局上2出局，金慧成擊出右外野一壘安打，接著日本巨星大谷翔平敲出捕手前的軟弱滾地球，大谷衝上一壘，教士捕手杜蘭（Rodolfo Durán）傳一壘卻發生暴傳，讓球滾至外野，金慧成一路衝上三壘時，而且教士二壘手小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）第一時間沒有處理好球，但金慧成卻被艾伯擋在三壘。

該半局道奇有著一、三壘有人的得分機會，但下一棒的貝茲（Mookie Betts）敲內野飛球被接殺，道奇無功而返，全場得點圈7打數沒有敲安成為敗因。

對於第6局艾伯的判斷，羅伯斯說，「當下是看塔提斯接到球的時機點。等到Dino必須做出決定時，情況真的很困難，因為你不會知道他最後沒辦法把球乾淨地處理好。老實說，在那個時間點，迪諾是最能清楚看到跑者推進狀況的人...這是那種我絕對不會去事後諸葛的事情。」

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