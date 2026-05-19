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TPBL》高錦瑋力壓高國豪 勇奪本季年度人氣球星殊榮

2026/05/19 14:41

高錦瑋。（資料照，記者陳逸寬攝）高錦瑋。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今（19）日公布 2025-26 賽季年度人氣球星，由桃園台啤永豐雲豹高錦瑋蟬聯。高錦瑋以 13,611 票高居第一，展現驚人球迷支持度。

第二至第十名依序為高國豪（12,555票）、德魯（6,822票）、阿巴西（5,514票）、林俊吉（4,410票）、雷蒙恩（4,167票）、蔣淯安（3,849票）、飛克（3,774票）、謝亞軒（3,747票）與林書緯（3,744票）。

年度人氣球星獎不僅象徵球迷支持，更代表球員在場上表現、生活品味與大眾影響力的綜合體現。INMORIES 本次透過高質感訂製西裝，將球員在賽場上的自信與風格延伸至榮耀時刻，為其打造專屬於這一季的紀念與象徵。

高錦瑋不僅在場上持續展現核心價值，場下同樣以實際行動累積影響力。上季結束後，他與球隊簽下七年長約，並於續約後第一時間捐出 300 萬元回饋自小成長的兒童之家，展現對社會的責任感與回饋初心，也進一步拉近與球迷之間的情感連結。

身材條件並非優勢的高錦瑋，籃球之路走來並不平順，卻憑藉長期投入訓練與不斷精進技術，一步步克服先天限制，走出屬於自己的道路。從國中JHBL、高中HBL、大學UBA到職業賽場，高錦瑋皆曾站上冠軍榮耀舞台，持續證明自身價值，本季也持續帶領球隊朝冠軍目標邁進。

聯盟表示，年度人氣球星獎項由球迷票選產生，不僅反映球員場上表現，更代表其整體影響力與市場號召力。高錦瑋連續兩季獲得此項殊榮，顯示其在競技成績、個人特質與場外形象上，皆獲得廣大球迷的高度認同。

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