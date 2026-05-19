PLG》谷毛唯嘉奪助攻王、翟蒙也獲獎 獵鷹成數據獎贏家

谷毛唯嘉。（PLG提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕P. LEAGUE+ 今公佈2025-26球季年度數據獎項，本季4隊均有人拿下年度數據獎項，其中台鋼獵鷹的谷毛唯嘉傳出助攻王、翟蒙攔出抄截王，獵鷹拿下2項年度數據獎項成為本季最大贏家。

獵鷹本季在攻守都大幅進化，「鷹速小子」谷毛唯嘉本季表現亮眼，2月場均送出7.0助攻幫助他拿到2月單月最有價值球員，本季他也曾有單場14助攻的精采表現，最後谷毛就以場均6.5助攻拿下助攻王。另外，加盟第2年的翟蒙本季更加融入獵鷹並提升團隊防守能力，本季曾多次單場4抄截，幫助球隊增加不少轉換快攻得分的機會，翟蒙最終以場均2.0抄截拿下抄截王。

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本季加盟台北富邦勇士的古德溫，多元的進攻手段堪稱進攻萬花筒，讓對手總是防不勝防。古德溫在1月4日對上洋基工程一戰，單場51分刷新聯盟球員例行賽單場得分紀錄，並且以出色的進攻能力連續拿下3、4月單月最有價值球員，最後古德溫以場均25.8分拿下得分王。

2024-25球季拿下年度洋將的伯朗，本季依舊是桃園璞園領航猿不可或缺的重要戰力，除了穩定的進攻火力之外，伯朗本季曾2度單場送出5個麻辣火鍋，展現他強悍的防守能力，最終伯朗以場均1.9阻攻拿下阻攻王。

新軍洋基工程本季找來老經驗洋將庫薩斯助拳，借重他深厚的籃板能力鞏固禁區，不論進攻籃板或防守籃板庫薩斯都是排聯盟第一，本季24場全勤出賽有17場抓下雙位數籃板，最後庫薩斯以場均11.0籃板拿下籃板王。

古德溫拿下得分王。（PLG提供）

庫薩斯。（PLG提供）

翟蒙。（PLG提供）

伯朗。（PLG提供）

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