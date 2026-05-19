棒球》原棒協林智勝、王躍霖出席「回家得分」計畫

原棒協林智勝（左）出席「回家得分」計畫。（原棒協提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕台灣原住民族棒球運動發展協會與Fantimate電商平台攜手發起「回家得分｜The Future Starts Now」公益計畫於昨天（18日）舉辦捐贈儀式，理事長林智勝與理事王躍霖、榮譽創始會員劉義傳等球星前輩齊聚一堂，為花蓮水源國小、光復國中及光復國小等受贈球隊送上資源。

去年花蓮地區遭受強風豪雨無情侵襲，導致偏鄉基層球隊的器材與紅土嚴重受損，這次的捐贈計畫不僅要為小球員換上客製化專業球衣與升級球具，用裝備汰換來為孩子們穿上榮譽、重拾自信，也重視偏鄉孩子的災後心理重建，導入專業的心理課程，今年預計將陪伴、輔導約400位偏鄉棒球小將。

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林智勝歷經職棒生涯無數高低潮，深知心理素質是在失敗與質疑聲中慢慢累積，透過「林智勝公益高爾夫球名人賽」募得的善款，邀請專業運動心理團隊進駐，教導孩子們關係建立、應對壓力與建立自信，目標不只是培養會打球的孩子，更是要培養出擁有面對人生強大韌性的孩子。

身為日前原棒協宣布成立「原棒協F3」的成員之一，林智勝指出，原住民族相當重視文化與情感傳承，用音樂去傳遞偏鄉孩子的故事與原住民文化的力量，將會是極具意義的事，未來不排斥用音樂來做公益，因為音樂和文化往往更能打動人心，希望大眾關注的不只是「原棒協F3」的娛樂話題性，而是透過不同方式將更多的關注與資源真正帶回偏鄉。

原棒協王躍霖（中）出席「回家得分」計畫。（原棒協提供）

原棒協與電商平台發起「回家得分」公益計畫。（原棒協提供）

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