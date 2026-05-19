桌球》下個月美國大滿貫復出?高承睿正式回應了

高承睿出現在美國大滿貫賽首波參賽名單。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕WTT美國大滿貫賽第一波參賽名單昨天出爐，自去年九月底就因腿傷未出賽的「柚子」高承睿也名單之列，但他表示目前只是先報名，是否出賽還是要看身體的狀況做最後決定。

美國大滿貫將於6月25日至7月5日在洛杉磯的安大略會議中心舉行，WTT官網昨公布第一波參賽名單，台灣男單正賽名單包括林昀儒、郭冠宏，馮翊新、張佑安和高承睿則從資格賽出發；女單進入正賽的則有鄭怡靜、葉伊恬，李昱諄、黃愉偼、簡彤娟和彭郁涵則從資格賽打起。

請繼續往下閱讀...

21歲的高承睿飽受腿傷所苦，去年9月底在中國大滿貫賽男單首輪敗給瑞典名將莫雷加德之後就未再出賽，也錯過去年底的國手選拔，無緣參加今年名古屋亞運，世界排名從去年初的21一路下滑至83名。

近來都在左營國訓中心進行治療和復健的高承睿表示，目前傷勢都恢復得不錯，至於下個月的美國大滿貫賽是否出賽，主要還是看自己的身體能否適應到比賽的高強度，因為有一段時間都在復健、治療，最近才開始比較高強度的訓練。

去年美國大滿貫賽，高承睿在男單首輪以3:1擊退丹麥一哥林德，但隨後以1:3不敵世界球王王楚欽，止步32強。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法