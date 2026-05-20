哈登率騎士踢館尼克、江承諺強碰伍鐸 今日賽事預告與轉播

哈登。（資料照，法新社）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB有2場轉播，守護者近7戰已搶6勝，近況相當火燙，今客場再戰老虎，派出25歲新星左投梅西克（Parker Messick）對決委內瑞拉同梯右投蒙特羅（Keider Montero）。至於道奇昨客場0：1惜敗給教士，不但5連勝被終結，也讓出國聯西區龍頭寶座，今由26歲右投斯漢（Emmet Sheehan）力抗地主先發坎寧（Griffin Canning），精彩戰況球迷不容錯過。

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NBA季後賽有1場轉播，東部冠軍戰開打，以逸待勞的尼克，在自家麥迪遜廣場花園迎戰前兩輪都歷經搶7大戰驚險脫困的騎士，當家後衛布朗森（Jalen Brunson）與中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）準備聯手捍衛紐約主場，力抗「大鬍子」哈登（James Harden）與米契爾（Donovan Mitchell）的雙衛組合，龍爭虎鬥令人期待。

中職今天有3場比賽，台鋼雄鷹連續第2日在花蓮球場面對味全龍，將由本土王牌江承諺挑大梁，遭遇老經驗的「本土洋將」伍鐸，雄鷹能否延續近來4連勝氣勢？至於上半季都深陷低潮的中信兄弟和樂天桃猿在桃園狹路相逢，一軍僅出賽2.2局的左投游竣宥迎來生涯初先發，對決地主洋投魔爾曼；此外，統一獅則由多明尼加籍洋投銳力獅過招富邦悍將新戰力阿部雄大。

MLB

06：30 守護者 VS 老虎 愛爾達體育2台

09：30 道奇 VS 教士 緯來育樂、愛爾達體育2台

NBA季後賽

08：00 騎士 VS 尼克 緯來體育、愛爾達體育1台

中職

18：30 統一獅 VS 富邦悍將 緯來育樂、愛爾達體育1台

18：30 台鋼雄鷹 VS 味全龍 緯來體育、愛爾達體育2台

18：30 中信兄弟 VS 樂天桃猿 DAZN2

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