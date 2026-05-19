2026全國身心障礙國民運動會 南市保齡球開紅盤首日狂掃3金4銀1銅

2026全國身心障礙國民運動會，南市保齡球好手黃子軒（中）奪得金牌。（南市體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2026全國身心障礙國民運動會保齡球賽事18日起於新北市率先開打，台南市代表隊一登場就火力全開，首日勇奪3金4銀1銅，氣勢強強滾，不僅替台南摘下亮眼成績，也為接下來賽程注入滿滿信心與士氣。

南市代表隊此次在保齡球項目表現搶眼，其中黃子軒穩定發揮、沉著應戰，成功拿下台南隊本屆首面金牌。征戰賽場多年的他，即使經驗豐富，面對每場比賽仍保持高度專注與謹慎態度，展現成熟選手風範，也成為隊友眼中的精神支柱。

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另1名奪金選手薛秀霞，去年獲選為台南市慈萱媽媽，長年在家庭與運動之間努力平衡。此次她再度以穩健表現摘金，用堅毅與樂觀態度面對人生挑戰，不少人都被她的故事與拚戰精神感動。

此外，長期投入保齡球運動推廣的邱建棠，也靠著穩定實力勇奪金牌。多年來他持續深耕基層、帶動運動風氣，如今在全障運舞台開花結果，以實際表現詮釋「堅持到底」的運動家精神。

南市體育局表示，今年全國身心障礙國民運動會將於5月23日正式開幕，目前各項賽事已陸續展開，南市代表隊也將持續全力以赴、挑戰佳績，盼各界一起為選手加油打氣，期待台南健兒在後續賽程再傳捷報。

2026全國身心障礙國民運動會，南市保齡球選手合影。（南市體育局提供）

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