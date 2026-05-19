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韓職》「5局公務員」王彥程守護韓華 韓媒大讚：無止盡學習＋鋼鐵心態

2026/05/19 18:32

王彥程（取自韓華鷹IG）王彥程（取自韓華鷹IG）

〔記者倪婉君／綜合報導〕25歲的台灣左投王彥程今年加盟韓職韓華鷹以來，因為表現亮眼被視為相當成功的亞洲外援案例，韓媒「國民日報」今天專文報導他之所以成功關鍵在於無止盡的學習，以及鋼鐵般的心態，且因至今9場先發都至少投滿5局，獲得「5局公務員」的外號，對於目前韓華戰績回升有一定貢獻。

韓職今年採用「亞洲配額」新制，10隊各能引進1名前一年或當年度隸屬於亞洲聯盟（含澳職）的球員，而韓華是最早宣布簽約消息的球隊，當時選擇來自台灣的王彥程堪稱跌破眾人眼鏡，因為大部分球隊仍將焦點放在日本球員身上。開季至今，各隊已進行超過40場比賽，韓華的選擇被外界視為成功，王彥程目前拿下4勝2敗、防禦率2.74，從原本只是定位5號先發或長中繼角色的投手，如今成為能與對方王牌對決的重要先發戰力。

文中指出，王彥程好投的背後，來自近乎偏執的「讀書蟲」性格，他因曾在日本棒球環境成長，總是不斷鑽研屬於自己的例行流程（Routine），他會在登板前後持續調整流程，尋找最適合的訓練方式，日前受訪就說：「今天我也是為了測試新的訓練系統，留到最晚才離開球場。原本我會在登板前兩天進牛棚，但這次提前了一天，效果如何，就看下一場比賽了。」結果3天後在15日對KT巫師的先發登板，他果然繳出5局飆8K失2分的勝投內容，用結果證明改變有效。

此外，韓華從開季一度跌到第9名，近期卻能反彈回升，王彥程的貢獻不可忽視，因為韓華先發輪值在開季僅約1個月，就接連出現傷兵，只剩柳賢振與王彥程持續守住先發輪值。王彥程在至今9場先發中，都至少投滿5局，也因此得到「5務員」的外號，意即「至少穩定投滿5局的公務員」。

王彥程鋼鐵般的心理素質也值得一提，他就說，「外界都說韓華投手戰力陷入危機，但我沒有感到害怕或壓力，更重要的是，每當有空缺時，二軍總會有好球員頂上來。我不覺得是自己扮演什麼特別角色，是大家一起努力才完成反彈。」

對長年在日本打球的王彥程來說，韓國棒球環境是不容易的新挑戰，被問及對韓職的印象時，「KBO打者很像美國大聯盟類型的打者。」並說：「我也從教練團身上學到過去7年間沒接觸過的棒球觀念，是很有意義的時光。」

3月29日拿下生涯一軍首勝後紅了眼眶，當時王彥程曾說：「下一次流淚，會是在韓華拿下韓國大賽冠軍之後。」如今被韓媒問到那個承諾是否不變時，他點了點頭，神情顯得格外堅定。

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