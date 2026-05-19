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中職》洪總一席重話喚醒夢中人 韋宏亮決定洗心革面

2026/05/19 18:56

韋宏亮。（資料照，記者陳志曲攝）韋宏亮。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／花蓮報導〕台鋼雄鷹選秀狀元郎韋宏亮去年季中加盟，出賽14場拿下8次中繼成功、防禦率2.19，只是今年開季表現不佳，出賽5場吞1敗、防禦率高達13.50，4月11日遭下放二軍。

對於開季表現不盡理想，韋宏亮解釋，剛開季太急躁想求表現，大家都在關注他，球迷期待他表現比去年更好，只是今年經典賽國家隊集訓期間接近尾聲腳受傷，投球感覺沒那麼好，導致表現不理想。

韋宏亮在二軍出賽10場共投9.1局奉送8次四死球，戰績2勝1中繼1救援，另有3次救援失敗，防禦率6.75，每局被上壘率2.04，前天他久違回到一軍，當天對富邦悍將中繼1.2局無失分拿下生涯首勝，表現回穩。

4月11日韋宏亮遭下放二軍隔天，台鋼總教練洪一中受訪時曾表示，「春訓我有觀察他不是那麼勤快，也有跟投手教練反應，前途掌握在他自己手裡，要不要更努力一點，讓球技再進步，就看他自己。」

對此，韋宏亮透露，其實下二軍當天晚上，洪總對他說，「要改變你的訓練方式，不能一直再這樣子，你再用這樣的訓練方式，不是今年走、就是明年走。」

洪總一席重話對韋宏亮無疑是當頭棒喝，韋宏亮說，自此之後他轉換心態和訓練方式，要自己去發掘、解決問題，而不是人家叫你幹嘛才幹嘛，想辦法讓自己變得更好，花多一點時間在球場上，去發現哪裡不足，以及有什麼訓練方式可以補強。

自我改造的第一步，韋宏亮從減重開始做起，他透露，剛下二軍體重98公斤，現在減到92公斤，希望能再瘦一點，讓身體更輕盈，投球發力較輕鬆，最近有做一些訓練讓活動度打開，對投球有幫助。

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